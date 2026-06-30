Aquest és el calendari de 2a RFEF per a la temporada 2026-27
Descobreix quins seran els rivals i el calendari de l'Olot i el Girona B aquesta temporada
L’Olot i el Girona B, representants gironins a la Segona Federació, han estat molt pendents aquest vespre del sorteig dels calendaris de les nou competicions nacionals, de futbol i futbol sala, per a la pròxima temporada 2026-27 que s'ha dut a terme a la plaça Colón de Madrid, malgrat que en el seu cas la RFEF l'ha publicat directament al web. Tant el club olotí com el club gironí, que també ha seguit atentament el de Segona Divisió per l’equip de Quique Álvarez, han conegut l’ordre de les jornades des de la província, i sort perquè ni se’ls ha mencionat durant l’acte.
En vermell ja han pogut marcar al calendari les dates en les quals es jugaran els partits més importants. Un d’ells serà el derbi gironí; el de la primera volta es disputarà amb el Girona B de local el cap de setmana del 8 de novembre a la jornada 10 i el de la segona volta al Municipal d’Olot serà el cap de setmana del 14 de març de 2027 a la jornada 26.
La temporada 2026-27 serà un món nou per a l’Olot i el filial blanc-i-vermell. I és que els equips catalans passaran a competir al grup 2 coincidint amb La Rioja, Navarra i Aragó d’acord amb la reconfiguració de la quarta categoria del futbol estatal que va aprovar la RFEF la setmana passada. El canvi hauria d’afavorir als representants gironins de Segona Federació, sobretot perquè els desplaçaments seran més còmodes sense haver d’agafar l’avió per viatjar a les Illes Balears. No el comprovaran, però, fins a la segona jornada quan els de Roger Vidal visitin el Náxara de Nájera (La Rioja); i fins a la tercera els gironins amb l’enfrontament davant la SD Logronyès.
El primer partit de lliga, que començarà el cap de setmana del 6 de setembre, serà a casa per a l’Olot, que rebrà l’Ebre, i a domicili per al Girona B, que anirà a Barbastre en un desplaçament que ja feia el curs passat perquè competien al mateix grup que el conjunt aragonès.
La lliga regular finalitzarà el cap de setmana del 9 de maig de 2027 amb un UD Logronyès B-Girona B i un Olot-SD Logronyés. Dos rivals de Logronyo, per tant, en una última jornada que pot ser decisiva per al desenllaç de la nova temporada.
D’altra banda, l’Olot i el Girona B tindran cinc derbis catalans -un total de deu durant el curs- amb els enfrontaments davant el Manresa, Barça Atlètic, Reus Reddis, Espanyol B i Terrassa.
Mentre que els rivals amb els quals coincidiran per primera vegada són l’Arnedo, el Náxara, el Penya Sport de Tafalla (Navarra), l’Utebo, l’Osasuna B, la SD Logronyès, el Tarazona, el Tudelà i la UD Logronyès B.
Els filials del grup 2 seran, a part dels blanc-i-vermells, el Barça Atlètic, Osasuna B, Espanyol B i UD Logronyès B.
Calendari Segona RFEF - 2026-27Calendari Segona RFEF - 2026-27
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