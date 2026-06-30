Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

El Barça començarà contra l’Athletic Club

El primer clàssic entre els equips de José Mourinho i Hansi Flick es disputarà el 25 d’octubre al Santiago Bernabéu

Lamine, contra l'Athletic.

Lamine, contra l'Athletic. / Andreu Dalmau/EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Alberto Teruel/DdG

Barcelona/Girona

El tret de sortida de LaLiga EA Sports tindrà lloc el divendres 14 d’agost, si bé encara no es coneixen la identitat dels dos encarregats d’inaugurar la competició. El Barça, vigent campió i defensor del títol, debutarà contra l’Athletic Club a l’Spotify Camp Nou, mentre que el Reial Madrid farà el mateix contra la Reial Societat al Santiago Bernabéu. L’Espanyol, per la seva part, rebrà el Llevant a Cornellà-El Prat.

El conjunt blaugrana acabarà el campionat a Getafe; el Madrid ho farà a casa contra el Deportivo; mentre que l’equip blanc-i-blau s’enfrontarà a l’Alabès al costat de la seva afició.

Notícies relacionades

Calendari Primera Divisió

Calendari Primera Divisió

Per descomptat, una de les principals atencions va ser el fet de conèixer quan es disputaran els clàssics entre el Barça i el Madrid: el primer tindrà lloc el cap de setmana del 25 d’octubre, amb el Santiago Bernabéu com a escenari, mentre que el de la segona volta es jugarà el 9 de maig a l’Spotify Camp Nou, en la fase final del campionat. L’Espanyol-Barça es jugarà el 3 de gener a Cornellà, i el Barça-Espanyol es disputarà el 18 d’abril a l’Spotify Camp Nou.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents