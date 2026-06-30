L’inici de la ronda francesa
Consells imprescindibles per seguir el Tour a Catalunya
Aquesta petita guia, feta amb l’experiència adquirida amb la presència en 35 edicions anteriors de la cursa, convé llegir-la si es vol disfrutar en l’estrena catalana de la ronda francesa.
Sergi López-Egea
Queden quatre dies per a l’estrena del Tour 2026 amb una contrarellotge a Barcelona de 19,6 quilòmetres i és el moment de començar a preparar l’estratègia per seguir la cursa en viu i en directe. Anem per parts i per etapes, centrats exclusivament en les tres jornades de les 21 programades que es disputen en territori català.
¿Com desplaçar-se a la primera etapa del Tour i amb quant temps?
S’ha de tenir en compte que el Tour no és només el fugaç pas dels ciclistes; en aquest cas, vuit corredors per equip que passaran a gairebé 60 quilòmetres per hora en bona part del recorregut. És a dir; veure’ls o identificar-los és pràcticament missió impossible fins i tot per als molt posats en aquest esport. Per això, cal anticipar-se – i molt – sobretot si es té en compte que la presència de públic en la primera etapa rondarà per sobre dels 300.000 espectadors (més de tres vegades la graderia del Camp Nou en plena ebullició).
Que a ningú se li ocorri agafar el cotxe. Estarà tancat i tancat tot el recorregut – s’han contractat tanques a tot Espanya – i serà impossible acostar-se als carrers pròxims si no es fa a peu. Serà complicat fins a acudir amb bicicleta o patinet. Com la majoria del transport públic terrestre (autobusos i tramvies) estarà anul·lat o modificat, sens dubte, el metro és el millor mitjà per moure’s.
Si es té en compte que al matí es tancarà ja el circuit perquè puguin entrenar els equips i que la caravana publicitària (un altre al·licient que té previst repartir cada dia milers de regals) el millor és començar a acostar-se al circuit a primera hora delmatí. A partir de les 14 hores serà impossible trobar un buit. No és descartable que algunes persones, sobretot visitants estrangers, dormin a la zona de Montjuïc per aconseguir un lloc privilegiat en els últims quilòmetres.
¿On col·locar-se?
L’experiència viscuda en 35 Tours anteriors indica que el millor és buscar una cantonada en alguna de les corbes urbanes a l’inici del circuit (encreuaments dels carrers Llull amb Pla o Cantàbria amb Guipúscoa). En les corbes, els ciclistes frenen i se’ls pot veure millor i també passa més lenta la caravana publicitària per la qual cosa és més fàcil aconseguir obsequis. Cal evitar les zones de màxima afluència turística perquè estarà tot ‘petat’ i és recomanable buscar una terrassa d’algun bar – millor inspeccionar abans el recorregut – per a així tenir assegurat menjar, beguda i lavabo, que són moltes hores. Però consumeixin, per descomptat.
¿Què portar a sobre i què deixar a casa?
No vagin amb animals domèstics. Els gossos no saben de ciclisme i els és igual que es reparteixin regals. Pateixen amb la calor, es posen nerviosos i si s’escapen poden organitzar una destrossa de consideració. Els nens molt petits (vegeu nadons) tampoc disfruten de l’espera; en canvi, a partir de 6 o 7 anys, poden viure una experiència inoblidable. A França, des de fa uns quants Tours, els xavals acudeixen amb caixes de cartró on dibuixen una diana, i com ho saben els caravavanistes que reparteixen els obsequis, allà els llancen amb el que és fàcil tornar a casa amb un botí de records. Vigilin els nens i ni se’ls ocorri creuar la calçada. Durant la segona i tercera etapa no hi haurà tanques a la carretera i passen centenars de cotxes acreditats abans que els corredors. Aquests vehicles no van gaire ràpids i porten els llums encesos, però si es creua un nen o qualsevol adult hi pot haver un accident. Vagin amb precaució.
Agafin gorres per protegir-se de la calor i portin aigua a sobre en una petita motxilla, tot i que s’aposti per seure en una terrassa. No es tornin bojos provant de fer ‘selfies’. És millor disfrutar del moment. Assegurin-se de portar el mòbil carregat i no abusin de les pantalles que seran moltes hores i l’espectacle serà a la carretera.
¿Què fer i no fer en les dues etapes en línia?
El consell és similar per a diumenge (Tarragona-Barcelona) i dilluns ( Granollers-LesAngles travessant la frontera per Puigcerdà) . Si per desgràcia cau un ciclista o diversos al lloc escollit és millor no intervenir. Les assistències arriben en segons i saben el que han de fer. No toquin els ciclistes ni a les zones d’ascens més lentes, no mirin de córrer al costat seu i per molta calor que facin no els llancin aigua. Ells saben hidratar-se i mullar-los encara els pot molestar més. Chillen tot el que vulguin. Un crit a la caravana publicitària pot anar acompanyat d’un regal. Però sisplau, no creuin quan passin aquests vehicles ni mirin de córrer cap als vehicles. Els caravànistes llancen els regals a terra per evitar accidents i no deixin anar les mans dels nens.
El tren també és aconsellable per acostar-se a les localitats de passada. La carretera es tancarà des de primera hora del matí i serà complicat arribar amb cotxe tret que s’aposti per dormir el dia anterior a la cuneta, al vehicle o en tendes de campanya.
L’aposta per la tercera etapa
Per a aquells que no treballin o puguin demanar festa la tercera etapa serà, sens dubte, la millor per veure el pas del Tour. Al caure dilluns hi haurà menys gent. Tingui’s en compte que bona part de la segona etapa transita al costat de les platges amb el que banyistes i aficionats al Tour hauran de conviure. Una bona alternativa és dormir diumenge a la nit en alguna localitat per la qual transita la prova. Aquest periodista ha pogut comprovar que encara queden llocs per dormir (de dissabte a diumenge, a la costa, és impossible a preu assequible) per menys de 100 euros la nit. Es podrà arribar diumenge tranquil·lament amb cotxe, sopar en actitud romàntic o familiar i disfrutar del pas del Tour sense angoixes, tot i que també hi haurà molta gent, sobretot, acostant-se a la frontera francesa.
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