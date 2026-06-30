Els nou equips campions del futbol gironí
El Quart, amb l’ascens a Primera Catalana, és el que puja més amunt i sis conjunts ho fan a Tercera
La temporada 2025-26 finalitza oficialment amb un total de nou equips de les comarques gironines, que han quedat campions de lliga entre Segona Catalana i Quarta Catalana.
Segona Catalana
El Quart va aixecar el títol en l’antepenúltima jornada, animant la festa amb una golejada a l’AE Roses (4-1). El salt a Primera Catalana és extraordinari per a un poble d’uns 4.000 habitants, el qual mai ha tastat la categoria amb l’actual denominació.
Tercera Catalana
Malgrat que hi ha tres grups gironins, només dos s’han proclamat campions perquè al grup 2 el Tordera va ser superior. Han tancat el curs de la millor manera l’Empuriabrava-Castelló i el Besalú.
D’una banda, els altempordanesos han tornat a Segona Catalana dos anys després de baixar de categoria i ho han fet directament, evitant el mal moment de l’any passat quan l’ascens se’ls va escapar en la final del play-off. De l’altra, els garrotxins han encadenat el segon ascens consecutiu després d’haver tocat fons a Quarta Catalana i ho han fet amb Nil Congost liderant l’equip des de la banqueta. L’any passat també van pujar amb el tècnic banyolí.
Quarta Catalana
La Vall d’en Bas és qui més ha hagut de suar per aconseguir l’ascens a Tercera Catalana, dominant la categoria durant tota la temporada i sumant un total de 26 victòries. Per poc l’atrapa el Llagostera, al grup 5. El club presidit per Albert Vinyes es va reinventar l’estiu passat per recuperar el nom i començar de zero.
Qui també torna a aixecar-se és la Jonquera, que ha pujat dos anys després de reiniciar-se des de l’última categoria. Han fet un gran paper també el Bonmatí, campió del grup 4, el Sant Antoni, al grup 6, i el Sant Miquel de Fluvià, al grup 2. Tots ells han completat una temporada històrica.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya: 'Estic molt bé fent de pastora; si em quedo a casa em poso nerviosa
- Veïns de Sant Gregori denuncien que la música de La Mirona 'no els deixa dormir
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- «Només m’he enfadat amb els jugadors pels seus assumptes amb els àrbitres»