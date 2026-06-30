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Els nou equips campions del futbol gironí

El Quart, amb l’ascens a Primera Catalana, és el que puja més amunt i sis conjunts ho fan a Tercera

El Quart festeja l'èxit després de golejar l'AE Roses dues jornades abans d'acabar la lliga com a campió.

El Quart festeja l'èxit després de golejar l'AE Roses dues jornades abans d'acabar la lliga com a campió. / Cedida

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

La temporada 2025-26 finalitza oficialment amb un total de nou equips de les comarques gironines, que han quedat campions de lliga entre Segona Catalana i Quarta Catalana.

Segona Catalana

El Quart va aixecar el títol en l’antepenúltima jornada, animant la festa amb una golejada a l’AE Roses (4-1). El salt a Primera Catalana és extraordinari per a un poble d’uns 4.000 habitants, el qual mai ha tastat la categoria amb l’actual denominació.

Tercera Catalana

Malgrat que hi ha tres grups gironins, només dos s’han proclamat campions perquè al grup 2 el Tordera va ser superior. Han tancat el curs de la millor manera l’Empuriabrava-Castelló i el Besalú.

La foto de família de l’Empuriabrava-Castelló.

La foto de família de l’Empuriabrava-Castelló. / Miquel Macau

El Besalú, dirigit per Nil Congost, celebra l'ascens a Segona Catalana.

El Besalú, dirigit per Nil Congost, celebra l'ascens a Segona Catalana. / Cedida

D’una banda, els altempordanesos han tornat a Segona Catalana dos anys després de baixar de categoria i ho han fet directament, evitant el mal moment de l’any passat quan l’ascens se’ls va escapar en la final del play-off. De l’altra, els garrotxins han encadenat el segon ascens consecutiu després d’haver tocat fons a Quarta Catalana i ho han fet amb Nil Congost liderant l’equip des de la banqueta. L’any passat també van pujar amb el tècnic banyolí.

Quarta Catalana

La Vall d’en Bas és qui més ha hagut de suar per aconseguir l’ascens a Tercera Catalana, dominant la categoria durant tota la temporada i sumant un total de 26 victòries. Per poc l’atrapa el Llagostera, al grup 5. El club presidit per Albert Vinyes es va reinventar l’estiu passat per recuperar el nom i començar de zero.

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La Vall d’en Bas triomfa al grup 3 de Quarta Catalana.

La Vall d’en Bas triomfa al grup 3 de Quarta Catalana. / CF Vall d'en Bas

Jugadors i aficionats del Llagostera celebren l’ascens a Tercera Catalana dissabte passat contra el Palafolls B al Municipal

Jugadors i aficionats del Llagostera celebren l’ascens a Tercera Catalana dissabte passat contra el Palafolls B al Municipal / UE Llagostera

Qui també torna a aixecar-se és la Jonquera, que ha pujat dos anys després de reiniciar-se des de l’última categoria. Han fet un gran paper també el Bonmatí, campió del grup 4, el Sant Antoni, al grup 6, i el Sant Miquel de Fluvià, al grup 2. Tots ells han completat una temporada històrica.

La Jonquera celebra el títol després de guanyar el Base Roses.

La Jonquera celebra el títol després de guanyar el Base Roses. / Josep Ribas

El Bonmatí, campió del grup 4 de Quarta Catalana.

El Bonmatí, campió del grup 4 de Quarta Catalana. / Bonmatí CF

El Sant Antoni va allargar la celebració de l’ascens.

El Sant Antoni va allargar la celebració de l’ascens. / CF Sant Antoni

El Sant Miquel, títol del grup 2 de Quarta Catalana.

El Sant Miquel, títol del grup 2 de Quarta Catalana. / Sant Miquel CF

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