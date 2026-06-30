Eric Garcia: "És clar que veig Espanya campiona. Som els millors del Mundial"
L’internacional del FC Barcelona atén PRENSA IBÉRICA a les instal·lacions de la Baylor School a Chattanooga
Jordi Gil
El jugador del FC Barcelona està amb ganes d’estrenar-se per fi en una Copa del Món. Els seus mèrits salten a la vista, però fins ara no ha pogut entrar en els plans de De la Fuente. Eric Garcia explica les seves sensacions.
Ha començat el Mundial, portem tres partits, ¿com ho està veient des de fora?
Hem aconseguit l’objectiu de quedar primers de grup, queda demostrat que tots els rivals són difícils, hi ha marge de millora i això és important.
¿Està costant més del que tenien previst?
Un Mundial és així. El que es va guanyar el 2010 també va costar, hi ha rivals durs, el més important és que tenim marge de millora.
¿En què consisteix aquest treball de millora?
Ofensivament i defensivament, tot i que és cert que no hem encaixat cap gol. Al final, els jugadors de dalt, amb la qualitat que tenen, millorarem, tenim jugadors com Lamine, que ens ajudarà a guanyar qualsevol partit.
Al centre del camp s’estan generant més dubtes...
Tots els rivals són bons, l’Uruguai et fa un u contra u al camp i és difícil per jugar. Els futbolistes que tenim allà són els millors. Rodri és Pilota d’Or, Pedri per a mi és un dels millors, per no dir el millor; Dani, també, Gavi, Zubimendi, Merino... Tots milloraran l’equip.
Vostè deu tenir unes ganes boges de jugar.
Estic preparat per quan el míster cregui que he de tenir una oportunitat; si no, ajudar l’equip al màxim que és per al que estem, guanyar el títol.
¿Costa molt preparar-se quan no es tenen minuts?
Venint de la temporada al Barca, amb molts minuts, no és fàcil, l’objectiu és guanyar el Mundial, ajudant en els entrenaments, a la banqueta, on sigui important.
¿Es veu preparat per jugar?
Tots ens veiem per jugar. És cert que en defensa no hem encaixat i el treball s’està fent bé. Estic preparat per sortir quan el míster ho decideixi.
¿Li agradaria de lateral dret?
És una posició en què el Barça he jugat molt, m’entenc molt bé amb Lamine Yamal, però hi ha Marcos, Pedro... En qualsevol cas, estic disposat a ajudar on faci falta.
¿I al centre del camp?
El míster em va dir que tenia la sort d’ajudar en diferents posicions. Ara, amb tants partits cada tres o quatre dies, sense tant espai, hi pot haver partits amb pròrroga, i és important estar preparats.
¿On prefereix jugar?
Sempre he jugat de central, tot i que de lateral em sento molt bé, a sobre vaig començar a jugar molt, com s’ha vist al Barça, i puc fer de pivot.
Se’l veu molt centrat sigui quina sigui la seva posició.
Intento ajudar al màxim dins i fora del camp, crec que hem d’estar units pel que estem lluitant, la recompensa seria increïble.
¿Té l’espina clavada de Qatar, on no va participar ni un sol minut?
Era molt jove, ens en vam anar abans del que tots volíem. Som 26 jugadors de nivell altíssim, i suficient té el míster a fer l’onze amb la qualitat que hi ha.
¿Com va pel que fa a confiança?
Estic preparat per si el míster decideix que jugui i donar el màxim.
¿Què li sembla Àustria?
Serà un rival difícil, un rival trampa. Tenen un entrenador a qui li agrada la pressió quan perd la pilota, semblant a l’Uruguai, per qualitat i equip som superiors, però en el futbol sempre cal demostrar-ho al camp.
¿És un tipus de rival que els va bé?
Són equips que no es tanquen tant enrere, pots fer més el teu joc i et beneficia més.
Vostè que veu molt futbol, ¿què és el que més li has agradat del Mundial?
Els encreuaments que venen ara, comença el bo i l’important.
¿Veu Espanya campiona?
Doncs és clar que veig Espanya campiona.
¿No veu cap mena de dubte?
Estem convençuts del treball que fem ara i hem anat fent, per talent, per equip, som els millors i cal seguir, és una carrera molt llarga, portem tres partits i ve el millor.
Un missatge contundent.
Cal acceptar la realitat, que tenim un equip molt bo. Quan entres al camp, cal demostrar-ho, tots volen guanyar-te, però és una cosa que fins i tot ens ha de motivar una mica més.
¿Què s’ha de fer per guanyar en poder de gol?
És el que menys ens hauria de preocupar perquè al final, amb el nivell de jugadors que tenim, les ocasions les creem. Tothom quan xuta vol marcar, de vegades fa falta la miqueta de sort per marcar. Les ocasions hi són.
Al míster se’l veu tranquil.
Sí, ens està ensenyant les coses que estem fent bé que, tot i que sembli mentida, són bastantes, i les coses per millorar, coses que podem fer millor i ho farem.
L’exigència personal també és molt alta...
Estic preparat per donar el màxim i quan arribi l’oportunitat no fallar.
També això li comporta més pressió.
La pressió és relativa, fem el que ens agrada que és jugar a futbol, lluitem per un somni i no crec que això sigui una pressió, la veritat.
¿Què li està semblant el que fa Leo Messi?
És el millor jugador que he vist mai i el que està fent és increïble.
¿Li agrada Julián Álvarez?
Sí, m’agrada molt.
¿Què destacaria d’ell com a jugador?
És un davanter molt complet, sempre ens ho ha posat difícil quan hem jugat amb el Barça contra l’Atlètic de Madrid. És un crac mundial.
¿I per acabar, Anthony Gordon?
Anglaterra té molta competència a dalt i li pot costar entrar a l’equip, però estem contents que estigui amb nosaltres la temporada vinent. Ens ajudarà moltíssim.
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