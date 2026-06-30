ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça posa data perquè els socis que van demostrar fidelitat comprin un passi de temporada del Camp Nou
A partir de dijous, els socis sense abonament històric que van estar al costat de l’equip el curs passat podran optar a escollir zona per a la pròxima campanya
Albert Guasch
Després de les fortes crítiques rebudes en la primera finestra d’adquisició del passi de temporada del curs pròxim, el FC Barcelona va rectificar i va anunciar, contra el que estava previst inicialment, que els socis sense abonament històric però amb passi de temporada 2025-26 podrien optar de nou a tenir seient al Spotify Camp Nou en la 2026-27. Aquest dimarts ha indicat que la compra per a aquests socis començarà aquest dijous, 2 de juliol, fins al dia 6.
El club blaugrana va anunciar la setmana passada, gairebé sense previ avís, el període d’adquisició dels passis, en què quedaven fora aquells socis que havien mostrat fidelitat a Montjuïc i en el retorn al Camp Nou, quan la demanda va ser molt baixa. Al cap d’unes hores, l’entitat va rectificar i va emplaçar aquests socis a una data pròxima per poder obtenir passi, que serà finalment dijous. Aquesta vegada, a més, ha anunciat amb temps quan sortiran a la venda aquests passis, cosa que també va ser motiu de protesta.
Oportunitat amb l’estadi en obres
El procés començarà dijous a les 12.00 hores i romandrà obert fins al 6 de juliol a les 23.59 hores. La gestió es farà íntegrament a través d’un formulari de compra en línia habilitat pel club. Els socis escolliran una zona, no una localitat, com ja passava en els últims cursos, encara que és molt possible que alguna, com el Lateral, estigui ja esgotada.
El Barça indica en el seu comunicat que aquesta oportunitat de comprar un passi continuarà mentre l’aforament del Spotify Camp Nou continuï sent parcial. Cal tenir en compte, doncs, que al llarg de la pròxima campanya s’aniran habilitant noves zones de la tercera graderia, començant pel lateral i part dels gols, continuant per Tribuna i la resta de les àrees de darrere de la porteria.
En aquests moments es deixa per als socis només un 65% dels seients; la resta, per a ticketing i entrades VIP. Aquest percentatge, s’assenyala des del club, augmentarà a mesura que creixi la capacitat del camp.
El passi de temporada 2026-27 donarà accés als partits oficials a casa del primer equip a la Lliga, la Copa del Rei i la Champions.
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