DESPRÉS DE CUCURELLA I VÍCTOR
Grimaldo fitxa per l’Atlètic: tercer jugador d’Espanya que canvia d’equip durant el Mundial
El lateral esquerre, pel qual els blanc-i-vermells pagaran almenys 15 milions d’euros, torna a Espanya 10 anys després d’abandonar el planter del Barça
Sergio R. Viñas
Primer va ser Marc Cucurella, que, en una operació fugaç, va deixar el Chelsea per fitxar pel Reial Madrid. Després, Víctor Muñoz, en un traspàs també veloç, va posar rumb al Liverpool després de la seva gran temporada a l’Osasuna. I ara, és Alejandro Grimaldo qui canvia de samarreta. Abandona la del Bayer Leverkusen i s’enfunda la de l’Atlètic de Madrid després d’unes negociacions, aquestes sí, cuinades a foc lent durant setmanes.
Grimaldo, en fi, és el tercer futbolista de la selecció espanyola que canvia d’equip enmig del Mundial. El lateral valencià compleix el desig que tenia des de l’estiu passat de tornar a Espanya, després d’una dècada entre Portugal (Benfica) i Alemanya (Leverkusen). No va poder aconseguir-ho fa un any, però ara l’Atlètic ha apostat per ell.
A punt de fer 31 anys, Grimaldo firma un contracte de quatre temporades, fins al juny del 2030, segons ha comunicat l’Atlètic, que paga un fix de 15 milions d’euros per la seva contractació. Al seu nou equip lluitarà amb Matteo Ruggeri pel lloc de lateral esquerre, demarcació en la qual l’italià era l’únic efectiu pur, després de la sortida de Javi Galán en el mercat hivernal.
Grimaldo torna a Espanya
Grimaldo, que encara no ha jugat en aquest Mundial, s’estrenarà amb els matalassers a Primera Divisió, ja que a Espanya només havia arribat fins a Segona. Va jugar tres temporades en aquesta categoria a les files del Barça B, sense arribar a debutar mai amb el primer equip blaugrana. Després de set anys i mig creixent al Benfica, la seva explosió va arribar al Leverkusen, on ha jugat les tres últimes temporades, anotant un total de 30 gols malgrat jugar de lateral o carriler.
El del lateral valencià és el primer fitxatge de l’Atlètic per a la temporada vinent i respon, precisament, a la plantada de Cucurella a l’Atlètic. S’esperen moltes més altes a la plantilla blanc-i-vermella, confirmats ja els comiats de Griezmann i Lenglet. Les carpetes obertes són abundants, tant en el capítol d’arribades (Kang-In Lee, Nico González, João Gomes...) com en el de possibles sortides (Julián Álvarez, Giménez, Almada, Sorloth...).
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