Haaland, la punta de la piràmide noruega
El país escandinau ha generat un model de formació en què els nens i nenes juguen sense marcadors de gols o punts fins als 11 anys per potenciar la part lúdica de l’esport.
Sergio R. Viñas
En el conjunt de la seva història mundialista fins a aquesta edició, Noruega només havia guanyat dos partits dels vuit que va disputar. Ja ha igualat el registre en les dues primeres jornades del Mundial 2026, al derrotar el Senegal i l’Iraq. En aquells vuit partits previs, els escandinaus havien marcat un total de set gols. Després de la fase de grups, ja n’està un per sobre. Kjetill Rekdal figurava com el màxim golejador de la història noruega en Mundials, amb dos gols. Erling Braut Haaland ja en porta quatre.
El formidable ariet del Manchester City, és clar, és qui posa cara a la que ja és la millor generació de futbolistes que ha conegut Noruega. Un grup que buscarà avui (19.00 hores, Dazn), a Dallas, arribar als vuitens de final davant de Costa d’Ivori, en un duel en què és favorita, i així igualaria el seu millor resultat en un Mundial.
És cert que el llistó no estava precisament alt: tot just tres classificacions prèvies per a la fase final d’un Mundial (1938, 1994 i 1998) i, el que encara és més sorprenent, una única participació en una Eurocopa (2000). El bronze olímpic de Berlín 1936 és l’única medalla de les vitrines escandinaves.
En podria haver prou amb Haaland i els seus gols, en un escenari hipotètic, per explicar per què Noruega ha arribat a aquest Mundial. Però no n’hi ha prou per argumentar per què són una de les seleccions revelació d’aquesta cita, després d’esclafar la feble Iraq (4-1) i derrotar la selecció que va conquerir la final de l’última Copa d’Àfrica, el Senegal (4-3). En l’últim partit, ja classificada, va perdre contra França (1-4) després de reservar els titulars.
Molt més que Haaland
Aquí, a més del tòtem Haaland, cal mencionar els noms de Martin Odegaard, capità de l’Arsenal, guanyador de la Premier i finalista de la Champions; Alexander Sorloth, golejador de l’Atlético; Antonio Nusa, extrem jove i prometedor de l’RB Leipzig; i el seleccionador Stale Solbakken, el tècnic que des del 2020 dona forma a aquesta generació única.
I no es pot desvincular l’èxit del futbol noruec del seu creixement en moltes altres disciplines. Noruega ha destacat en els últims temps on gairebé mai no ho havia fet gràcies a figures com Magnus Carlsen (escacs), els germans Ingebrigtsen i Karsten Warholm (atletisme), Alexander Kristoff (ciclisme), Casper Ruud (tennis), Viktor Hovland (golf), Kristian Blummenfelt (triatló) i, sense sortir del futbol, Ada Hegerberg i Caroline Graham Hansen. Tot i que en futbol femení van ser potència des de la seva expansió internacional, quan van guanyar el segon Mundial de la història, el 1995. Mereixen una menció a part els esports d’hivern, en què Noruega sempre ha sigut una potència i ara, exclosa Rússia de les competicions internacionals, ho és encara més.
El rei Klaebo
A Milà-Cortina 2026, els escandinaus van dominar el medaller per tercera cita olímpica consecutiva. Sis dels seus 18 ors es van penjar al coll de l’esquiador de fons Johannes Klaebo, el millor olímpic d’hivern de tota la història. A Noruega, una de les democràcies més consolidades del planeta, no li han faltat mai recursos: aquest apogeu no és només una qüestió de diners, però sí en part de la seva distribució. En un país gèlid, l’aposta formativa s’ha centrat habitualment en els esports d’hivern. En les dues últimes dècades, Noruega ha ampliat mires i ha desenvolupat centres esportius coberts en què potenciar el talent de disciplines que se solen practicar a l’aire lliure.
I més enllà de les infraestructures, el país més septentrional d’Europa va adoptar fa anys un mètode de desenvolupament esportiu en què els nens competeixen sense marcadors fins als 11 anys. Es prioritza el gaudi i l’experimentació en diferents disciplines davant la histèria pel resultat. L’especialització, la tecnificació i la competició real no arranquen fins a l’adolescència.
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