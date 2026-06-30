Pau Gasol, màxim inversor de la Lliga F amb 55 milions
La majoria de clubs ratifiquen la inversió de l’exesportista, que busca impulsar la competició femenina les pròximes quatre temporades.
Laia Bonals
Impuls important a la Lliga F. Des d’ahir, l’empresa Gasol16 Ventures, propietat de Pau Gasol, passa a ser màxima inversora de la competició nacional de futbol femení després que els clubs aprovessin, en l’assemblea general ordinària i extraordinària, per majoria reforçada de dos terços, la inversió de 55 milions. Aquesta és la inversió privada més gran rebuda per una lliga de futbol femení i una de les més significatives a escala mundial en la història de l’esport femení professional.
Segons va informar la Lliga F, els fons seran desemborsats en quatre temporades i estan orientats al desenvolupament de l’estructura comercial i operativa de la Lliga F, el creixement i consolidació d’un model sostenible a llarg termini per a la competició i els seus clubs, i la projecció de les futbolistes. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, aquests diners aniran directes a l’organisme de la Lliga F, que després els repartirà entre els clubs mitjançant uns plans personalitzats perquè els ingressos que rebi cada entitat estiguin destinats a activitats concretes i amb un pla estratègic al darrere.
La reunió on es va posar sobre la taula de manera ferma la intenció de Gasol16 va ser el 16 d’aquest mes, tot i que els contactes amb els alts càrrecs de la competició ja feia mesos que estaven actius. En l’assemblea d’ahir, els clubs eren els que havien de decidir si acceptar o no la proposta, que va ser ratificada per majoria.
Pau Gasol ja va fer una inversió semblant, en aquest cas a la WNBA el 2023, on es va convertir en un dels inversors de la ronda de finançament més gran destinat a recolzar l’esport femení. L’operació tenia per objectiu professionalitzar la lliga i avançar cap a la igualtat d’oportunitats i condicions en l’àmbit del bàsquet. Aquesta operació s’ha repetit ara en la lliga de futbol femení a Espanya.
Aquest moviment evidencia un canvi total: l’esport femení ja no es veu només com un actiu social, sinó que les competicions, cada vegada més professionalitzades, generen ingressos i són atractives per a les empreses.
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