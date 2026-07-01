Carol Guerrero jugarà la tercera temporada seguida a Fontajau
L'ala-pivot barcelonina ha arribat a un nou acord amb l'Spar Girona per renovar el contracte
Carol Guerrero jugarà la tercera temporada seguida a Fontajau, tal com va avançar Diari de Girona. L'Spar Girona ha fet oficial aquest matí la renovació de l'ala-pivot barcelonina, de 25 anys i 1,88 metres, per un any més.
"Estem molt contents que la Carol segueixi un any més a Girona. És una jugadora en constant evolució que continua fent passos endavant a la pista, aportant tant en defensa com en lectura de joc, a banda del seu tir exterior. Segur que ens continuarà ajudant a ser cada vegada millor equip", ha valorat el director esportiu Pere Puig.
Guerrero va tancar el curs passat amb una mitjana de 7,8, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la LF Endesa. A part d'acreditar uns registres de 6 punts, 2,4 rebots i 5,8 de valoració per encontre en el seu debut a l'Eurolliga.
El club gironí ha assegurat en el comunicat que amb la renovació de Guerrero el conjunt de Roberto Íñiguez "manté una peça que aporta treball, polivalència i que ja coneix perfectament l'equip i l'entrenador".
La interior catalana és la novena peça confirmada de la plantilla per a la temporada 2026-27, sumant-se a la continuïtat Laura Quevedo, Axelle Merceron i als fitxatges ja anunciats d'Iyana Martín, Juana Camilión, Tilbe Senyurek, Madison Conner, Marta García i Queralt Casas. D'altra banda, Puig continua treballant en la renovació d'Ainhoa López i l'arribada de dues incorporacions més.
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