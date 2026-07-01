El GEiEG es vestirà de gala per estrenar la nova pista d'atletisme en el Campionat de Catalunya
Les instal·lacions de Palau-Sacosta del conjunt grupista acolliran aquest cap de setmana una prova atlètica setze anys després de l'última vegada
La Generalitat ha finançat la meitat dels 600.000 euros que ha costat la remodelació, mentre que la Diputació i l'Ajuntament n'han aportat la resta a parts iguales
Des del novembre passat que està operativa, però no serà fins aquest cap de setmana que la nova pista d'atletisme del GEiEG s'estrenarà de manera oficial amb la disputa del Campionat de Catalunya absolut. S'espera festa grossa, doncs, a les instal·lacions de Palau-Sacosta per veure el retorn d'una prova atlètica setze anys després de la darrera vegada i d'un Campionat català, vint-i-cinc anys després. La reforma de la pista d'atletisme, llargament esperada i reclamada, van veure a la llum el novembre amb una instal·lació de primer nivell amb un tartan d’última generació certificat per la IAAF. Això permetrà doncs tornar a posar Girona al focus mediàtic de l'atletisme. "A Girona s'hi fan esports de primer nivell com el bàsquet, futbol, patinatge, però també calia que s'hi pogués fer atletisme. És un orgull pel club", ha dit el president grupista, Francesc Cayuela, durant la presentació d'aquest migdia. Cayuela ha matisat que "no s'ha deixat de fer mai atletisme" al GEiEG i que la secció ha estat "sempre ben viva" malgrat no poder acollir competicions de primer nivell. "Tenim cap a dos-cents atletes entre escola, sènior i màsters i una dotzena de tècnics", ha subratllat.
La pista, una promesa pel president Salvador Illa quan va venir a córrer a Girona el 2024 durant la campanya electoral, ha tingut un cost de 600.000 euros, la meitat dels quals han anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya, mentre que la resta (300.000) s'han repartit a parts iguales entre Ajuntament de Girona i Diputació de Girona. "Ha estat una cursa de fons i el gran beneficiat n'és l'atletisme, l'esport, el GEiEG i la ciutat", explicava el regidor, Àdam Bertran, regidor d'esports i joventut a l'Ajuntament de Girona. En la mateixa línia s'expressava Narcís Casassa, delegat territorial d'esports de la Generalitat. "És una doble satisfacció veure aquesta remodelació llargament esperada i la línia de treball en comú de les diferents administracions. Tot lliga amb la política de la conselleria de posar l'esportista al centre i de territorialitzar i organitza esdeveniments a tot el territori, no només a Barcelona". La diputada de Recursos Humans i Habitatge de la Diputació, Natàlia Figueras, també ha beneït i celebrat un acord en què la Diputació "tenia l'obligació de ser-hi". Per la seva banda, Mercè Rosich, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme ha confessat la seva "inquietud" per veure "com en una ciutat i capital com Girona no s'hi podien fer competicions" i "l'alegria" que li va suposar conèixer l'acord per remodelar les pistes. "Un gran club com el GEiEG necessita aquestes instal·lacions", afegia.
El campionat començarà dissabte al matí, serà d'entrada gratuïta i Cayuela ha revelat que hi haurà una festa "sorpresa" amb tots els atletes de la secció que "s'acostarà a la que hi va haver a la Sagrada Família" fa unes setmanes.
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