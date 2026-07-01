Leeroy Odiahi, el nou sostre del Bisbal Bàsquet per continuar fent somiar al Pavelló Vell
El Sol Gironès Bisbal Bàsuet reforça la pintura amb l'arribada del pivot irlandès de 211 centímetres procedent de la NCAA.
Andreu Coll
Si una cosa no se li pot retreure al projecte de Bisbal Bàsquet, és que no apostin fort. Pocs creien que un poble petit del Baix Empordà podria arribar i mantenir-se tant amunt en el bàsquet estatal. Ara, per la tercera temporada a Segona FEB, el repte es continuar creixent. Per fer-ho, avui han anunciat la incorporació de Leeroy Odiahi, procedent de Western Kentucky Hilltoppers University, equip de la NCAA. 24 anys i 30 partits disputats a la segona lliga americana, els 211 centímetres d'altura s'acostaran al rècord, tan sols superats pels 213 de Samba Kane. L'aportació numèrica, 2.1 punts per partit, 1 rebot i 0,3 taps per partit en poc més de 10 minuts de joc.
Amb ell, els d'Eric Surís ja tenen 4 jugadors de pintura; l'acabat renovat Isaac Valera, i dues incorporacions més, Pablo Orenga i Shad Thomas. Odiahi és la sisena incorporació de l'estiu, i la desena peça confirmada. A falta d'alguna renovació, el dibuix de la plantilla comença a quedar bastant definit.
Odiahi també coneix el sistema de joc FIBA. Té experiència en competicions U18 i U20 amb la selecció irlandesa, en els Europeus de 2019 i 2023 respectivament. Malgrat la seva alçada, és un jugador mòbil, capaç de córrer la pista i amb capacitat de llançament de mitjana distància.
D'aquesta manera, agafa el relleu a un rol que, en les dues temporades prèvies de Bisbal Bàsquet a Segona FEB, ha tingut protagonistes destacats. La primera, amb Lamin Dibba, la segona, amb el recentment nomenat MVP nacional de l'última Segona FEB, Mikhail Mikhailov. Leeroy Odiahi arriba a la Plana de l'Empordà amb l'objectiu de mantenir encesa la flama d'un pavelló Vell acostumat a gaudir de valent amb actuacions per sobre el cèrcol.
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