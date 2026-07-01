El Madrid lliga Pedro Martínez i pagarà 1,2 milions al València
El club blanc acomiada de mala manera Sergio Scariolo i tot el seu cos tècnic, al qual li quedaven dos anys més de contracte.
Fermín de la Calle
Pedro Martínez està a punt de convertir-se en la bomba de l’estiu al bàsquet espanyol i europeu. El tècnic acabat de proclamar campió de Lliga amb el València Basket es convertirà en el pròxim entrenador del Reial Madrid les tres temporades vinents, després que els blancs dipositin els 1,2 milions de la seva clàusula de rescissió per a la seva sortida del club taronja. Una notícia que es va conèixer ahir abans fins i tot que el club blanc comuniqués al seu actuar entrenador, l’italià Sergio Scariolo, la seva destitució malgrat tenir dos anys més de contracte juntament amb els sis membres del seu staff.
El seu fitxatge és el primer gran moviment de Juan Carlos Sánchez en la seva tornada a la secció de bàsquet blanca després de la marxa de Sergio Rodríguez, després que els madridistes tanquessin la primera temporada de Scariolo en blanc. L’arribada de Pedro Martínez es produeix per la decisió del tècnic català, que ha rebutjat dues ofertes de millora de contracte de Francisco Roig per seguir a València. Per a Martínez no és, per tant, una decisió econòmica. Es tracta d’un repte esportiu que sedueix el barceloní, que mai s’havia assegut en una de les banquetes dels dos grans del bàsquet nacional, ni en la del Barcelona ni en la del Madrid.
Martínez ha dirigit el Joventut en diverses etapes, el Bàsquet Manresa, el CB Salamanca, el Granada, el Menorca, l’Ourense, el Gran Canària, el Baskonia, l’Estudiantes, el Girona, el Sevilla o el València Basket.
Friccions sonades amb Martínez
L’elecció de Pedro Martínez és bastant controvertida perquè el tècnic català s’ha significat en diverses ocasions assenyalant els arbitratges favorables que ha tingut el Reial Madrid davant els seus equips en alguns enfrontaments directes contra els blancs. Martínez no és tècnic especialment estimat per la grada blanca, que sempre l’ha tingut per un rival esportiu i enemic afilat al qual molts fins i tot consideren un antimadridista, per la qual cosa ara caldrà veure com canvia aquest missatge i les crítiques pels arbitratges.
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