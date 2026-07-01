Una meravella de Nusa i la ‘bèstia’ Haaland catapulten Noruega
L’extrem del Leipzig va avançar els nòrdics, Diallo va posar les taules per als ivorians i l’astre del City va segellar el triomf de la seva selecció, que s’enfrontarà diumenge a vuitens amb el Brasil.
Raúl Paniagua
Una vegada més, no havia fet gran cosa en el partit. Un parell de cops de cap decents, alguna intervenció aïllada... Però Erling Haaland sempre hi és. Només així s’explica l’increïble registre de 60 gols en 53 partits amb Noruega, l’últim, el d’ahir, decisiu per tombar la Costa d’Ivori (1-2) i ficar els nòrdics en els vuitens, on s’enfrontaran diumenge vinent amb el Brasil a Nova Jersey.
Noruega continuarà remant a Amèrica. En el seu quart Mundial de la història (no participava des de 1998) ja està entre les 16 millors seleccions. Per a això va haver de suar de valent davant els combatius Elefants, que van merèixer almenys la pròrroga. Haaland, per descomptat, ho va evitar.
Estaven tots els focus posats en l’ariet del City i en Yan Diomandé, la perla del Leipzig, però el primer protagonista va ser Antonio Nusa, company d’equip del jove ivorià a la Bundesliga. El fantàstic extrem noruec, de 21 anys, va desnivellar el pols de Dallas amb una acció estel·lar. Va encarar per l’esquerra, va retallar cap endins i va posar l’esfèric a les xarxes amb un cop sensacional que va sorprendre Fofana (m. 39).
De mare noruega i pare nigerià, Nusa és un dels socis de Haaland en aquesta perillosa Noruega. Sorloth i Odegaard, fluixos ahir, són els altres baluards ofensius de l’equip de Solbakken, que va recuperar el seu onze de gala després del descans generalitzat que va donar als seus homes contra França.
No es va notar en excés aquesta frescor en els primers compassos del pols contra els africans, que van ser millors fins al gol de Nusa. Konan i Pépé van malgastar acostaments per batre Nyland. Les bones maneres dels ivorians en la construcció no van tenir continuïtat en la definició.
Mà salvadora de Nyland
Va ser Nusa qui va saber trobar el camí del gol. L’extrem ja es va destapar fa quatre anys al Bruges, quan va marcar el seu primer gol a la Champions amb 17 anys i 149 dies, el segon més jove en aquell moment, només superat per Ansu. El seu referent és Neymar i ara comparteix vestidor amb Diomandé, que està a un pas del PSG.
Un altre dels protagonistes va ser Amad Diallo, que va entrar a l’hora de joc. El jugador del Manchester United va evitar el segon de Noruega sota pals i va posar les taules després d’una bonica acció (m. 74). Tot anava encaminat cap a la pròrroga fins que Berg va connectar amb Haaland a l’àrea. L’astre va firmar el seu cinquè gol del torneig amb una rematada suau que va enfonsar els africans. Nyland es va sumar a la festa noruega i va segellar el triomf amb una mà salvadora en una falta llançada per Diallo en el crepuscle.
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