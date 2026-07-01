Noves samarretes i tipografia inspirada en Gaudí
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El FC Barcelona va presentar ahir el seu equipament per a la campanya del 2026-2027 al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba). La samarreta conserva les línies però dins de les franges blaves i granes es distingeixen tres franges degradades amb els dos colors. El club també fa homenatge a Antoni Gaudí, amb una nova tipografia.
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines