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Noves samarretes i tipografia inspirada en Gaudí

Noves samarretes i tipografia inspirada en Gaudí | / BARCELONA

Noves samarretes i tipografia inspirada en Gaudí | / BARCELONA

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El FC Barcelona va presentar ahir el seu equipament per a la campanya del 2026-2027 al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba). La samarreta conserva les línies però dins de les franges blaves i granes es distingeixen tres franges degradades amb els dos colors. El club també fa homenatge a Antoni Gaudí, amb una nova tipografia.

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