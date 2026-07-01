El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
El Nàxara juga a La Salera, un estadi envoltat d’arbres a Nájera, la Rioja, al peu del Camino de Santiago i amb 400 seients procedents de l’antic Anoeta.
El calendari de Segona RFEF sempre reserva desplaçaments llargs, rivals poc habituals i camps amb personalitat. Aquesta temporada, però, l’Olot i el Girona B en tindran un que sobresurt per damunt de la resta. No tant per l’entitat del rival, el Nàxara, sinó pel lloc on juga. Els dos equips gironins hauran de visitar La Salera, un dels estadis més singulars del futbol espanyol: un camp envoltat d’arbres, encaixat en una muntanya i situat al peu del Camino de Santiago. L'Olot hi jugarà en la segona jornada, serà el seu primer desplaçament del curs; el Girona B hi anirà el febrer de 2027, en la jornada 23.
La Salera no és un estadi corrent. El camp del Nàxara es troba a Nájera, a La Rioja, en un entorn que té més de postal rural que no pas de recinte de futbol de categoria estatal. Està situat dins d’un bosc, flanquejat per arbres i camins forestals, amb les graderies pràcticament enganxades a la muntanya, envoltat d'arbres. Molts senderistes i pelegrins que ressegueixen les rutes del Camino de Santiago per la zona se’l troben gairebé de sobte, com una raresa inesperada entre pins, terra i futbol.
Estadi amb història
El recinte, inaugurat el 28 d’abril del 1966, té també història. Aquell dia, el ja desaparegut Club Deportivo Logroñés hi va disputar un amistós contra l’Athletic Club, dos equips que en aquell moment militaven en categories superiors. Des d’aleshores, La Salera és la casa del Nàxara, un club modest que ha crescut al voltant d’un camp amb una identitat difícil de replicar. Fins i tot l'històric programa El dia después li va dedicar un reportatge.
Un dels detalls més curiosos és la seva petita graderia. Entre els seients de La Salera n’hi ha 400 procedents de l’antic Anoeta, cedits per la Reial Societat després de la remodelació del seu estadi. És una singularitat més d’un camp que no impressiona per la seva capacitat ni per la modernitat de les instal·lacions, sinó pel seu caràcter. Allà no hi ha grans graderies ni videomarcadors de darrera generació. Hi ha arbres, muntanya, gespa natural i un ambient de futbol de tota la vida.
L’escenari, a més, també té incidència futbolística. La Salera és un camp de dimensions reduïdes, de 100 metres de llarg per 60 d’ample, amb una superfície de gespa natural habitualment dura. Tot plegat afavoreix el joc directe del Nàxara i converteix la visita en una prova diferent per als rivals. Per a l’Olot i el Girona B, acostumats a camps de dimensions superiors, el desplaçament a Nájera tindrà un punt de descoberta i també d’adaptació.
Canvi de grup
El Nàxara compartirà grup amb els dos representants gironins després d’haver aconseguit l’ascens a Segona RFEF fa dues temporades i haver-se salvat en l'anterior. Això farà que, amb el canvi de grup dels clubs catalana de Segona RFEF, La Salera entri en el mapa de l’Olot i del filial del Girona, dos equips amb realitats diferents però amb un mateix destí singular dins del calendari. Els olotins, amb el repte de consolidar-se de nou a la categoria, i el Girona B, immers en l’exigència formativa i competitiva d’un filial professionalitzat, visitaran un camp que sembla aturat en el temps.
La Segona RFEF també és això: viatges llargs, camps petits, entorns inesperats i escenaris que expliquen una altra manera d’entendre el futbol. La visita al Nàxara no serà només un partit més. Serà jugar en un camp dins del bosc, amb el Camino de Santiago a tocar i amb 400 seients arribats de l’antic Anoeta. Un d’aquells desplaçaments que, abans que comenci a rodar la pilota, ja tenen història.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès