Barcelona tallarà un centenar de carrers i accessos a la Ronda Litoral
Avui es restringirà el trànsit a l’entorn de la Sagrada Família i dissabte hi haurà afectacions en vies importants com Aragó i Mallorca
Gerardo Santos
Més que una recta final, el que durant aquests últims dies ha encarat Barcelona és el gran esprint final en els preparatius perquè el Grand Départ del Tour es desenvolupi amb èxit. "És l’esdeveniment esportiu més gran que una ciutat pot encarar", manifestava el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, durant la roda de premsa en què es va detallar el dispositiu de mobilitat. En total quedaran tallats un centenar de carrers, s’instal·laran pràcticament 40.000 tanques de protecció i les previsions de l’ajuntament apunten que el pas de la ronda atraurà fins a 1,3 milions d’aficionats.
La competició arrenca el cap de setmana, però avui té lloc la popular presentació dels 23 equips, per a la qual cosa s’ha preparat una desfilada dels ciclistes que començarà al Recinte Modernista de Sant Pau, baixarà en línia recta per l’avinguda de Gaudí, i finalitzarà a l’escenari disposat davant de la Sagrada Família. El consistori assegura haver preparat un espectacle "dinàmic" i ple de sorpreses, amb el qual pretén "escriure una pàgina en la història del Tour que l’hi posi molt difícil a la pròxima ciutat que aculli el Grand Départ", en paraules del regidor Escudé.
Avui l’entorn de les dues joies arquitectòniques quedarà restringit al tràfic rodat. Es tracta d’una àrea de gairebé 1,5 km2, que engloba una cinquantena d’illes de l’Eixample. Les previsions fetes per l’ajuntament apunten a l’assistència d’unes 80.000 persones.
Per a dissabte, els carrers tallats ja no conformen un perímetre, sinó que responen al recorregut dels ciclistes, que travessarà de nord a sud la ciutat, paral·lelament a la línia de la costa. A partir de les 12.00 hores, i fins a aproximadament les 20.30, es tallaran les següents vies: avinguda del Litoral, carrer de Salvador Espriu, carrer de Carmen Amaya, passeig de Calvell, passeig de Garcia Fària, carrer de Bac de Roda, carrer de Llull, carrer de Josep Pla, carrer de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, carrer d’Aragó, carrer de Lepant, carrer de Mallorca, passeig de Gràcia, carrer de Tarragona, avinguda de la Reina Maria Cristina, passeig de Santa Madrona, avinguda de l’Estadi, carrer dels Jocs del 92, carrer del Foc i el passeig Olímpic.
Diumenge, menys afectació
La Ronda Litoral patirà restriccions en els seus accessos 23, 24 i 25. La sortida de l’accés 25 quedarà tancada en sentit Besòs, i les 23 i 24 en el mateix sentit. La número 23, en sentit Llobregat, quedarà oberta, tot i que "pràcticament aïllada, amb ús limitat per a tràfic residual". La sortida 23 en sentit Llobregat estarà tancada i, en sentit Llobregat, quedaran obertes la sortida 24 (orientada només per dirigir-se al Parc del Fòrum i a Diagonal Mar) i l’entrada 24.
En el cas de diumenge, l’afectació és molt menor i, en bona mesura, circumscrita a Montjuïc, on l’ajuntament preveu l’assistència d’entre 300.000 i 400.000 persones. A partir de les 12.00 i fins a les 18.00 h (si bé en l’àmbit de la muntanya alguns carrers poden continuar tancats fins a la matinada), no es podrà circular pel carrer de Collblanc, la travessera de les Corts, carrer de Sants, carrer de la Creu Coberta, avinguda Reina Maria Cristina, avinguda de Rius i Taulet, carrer de Lleida, carrer de Tamarit, avinguda del Paral·lel, carrer de Palaudàries, passeig de Montjuïc, carrer de la Font-Trobada, avinguda Miramar, carretera de Montjuïc, carrer del Castell, passeig del Migdia, passeig Olímpic, avinguda de l’Estadi, carrer de Jocs del 92, carrer del Foc, passeig de la Zona Franca, carrer del Segura, carrer del Polvorí i avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia.
El pas del Tour per Barcelona ja s’ha deixat notar en les últimes setmanes. L’ajuntament ha reasfaltat 14 trams de calçada per on els ciclistes hauran de rodar. El consistori calcula que la posada al punt de la via pública ha abarcat 85.000 metres quadrats.
La renovació del ferm inclou la plataforma marina del Fòrum, des d’on sortirà la contrarellotge per equips. D’altra banda, s’ha hagut d’adequar també el tram de l’avinguda Litoral, entre els carrers de Bac de Roda i Selva de Mar. Sense sortir del districte de Sant Martí, s’han fet obres al passeig Calvell (entre la rotonda i l’encreuament amb el carrer Jonquera), a Bac de Roda (entre els carrers de Ramon Turró i de Llull), a Llull (entre Selva de Mar i Josep Pla) i a Josep Pla (entre Pujades i Pallars).
Treballs de millora
Tant la crono d’inici com la segona etapa –amb sortida des de Tarragona– acabaran coronant l a muntanya de Montjuïc. Als voltants de la muntanya i en ella, les tasques de reasfaltatge s’han estès al carrer de Tarragona (entre Diputació i Gran Via), l’avinguda de Rius i Taulet (entre els carrers de la Guàrdia Urbana i Lleida), el carrer de Segura (entre Guadalquivir i Camí del Polvorí), l’avinguda Miramar (entre el carrer de la Font-Trobada i la plaça Carlos Ibáñez), el passeig Olímpic i l’avinguda de l’Estadi. L’ajuntament no ha detallat ara per ara el cost del reasfaltatge, però defensa que es tracta d’"una millora que queda per a la ciutat".
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