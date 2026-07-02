Djokovic recupera la seva millor versió i destrossa Tsitsipas
El serbi s’exhibeix a Wimbledon i evidencia que aspira a guanyar el vuitè títol a Londres. La falta de llum va obligar a ajornar el duel entre Jódar i Carreño.
El Periódico
Novak Djokovic va dissipar ahir qualsevol dubte sobre el seu estat de forma a Wimbledon amb una actuació dominant davant Stefanos Tsitsipas. El tenista serbi, set vegades campió del torneig, va superar el grec per 6-3, 6-4 i 6-2 i va segellar la classificació per a la tercera ronda amb una exhibició sobre l’herba de l’All England Club.
Després de les dificultats que va trobar en el seu debut contra el xinès Wu Yibing, davant el qual va necessitar quatre sets per avançar, el guanyador de 24 títols de Grand Slam va recuperar la seva millor versió i va mostrar un nivell molt superior al seu rival.
Des dels primers jocs va quedar clar que Djokovic havia fet un pas endavant respecte a l’estrena. Sòlid en el servei, precís des del fons de la pista i gairebé impecable en els intercanvis llargs, el serbi va controlar el partit de principi a final.
Tsitsipas, que va arribar a ser número 3 del món, amb prou feines va trobar solucions per frenar el balcànic. El grec va tornar a patir davant un dels seus grans botxins i va encaixar la 13a derrota en 15 enfrontaments contra Djokovic.
El partit, disputat sota sostre a causa de la falta de llum, amb prou feines va tenir història. Djokovic va fer break en els moments clau de cada set i mai va fer la sensació de perdre el control del partit. En tot just una hora i 40 minuts, va tancar una victòria que confirma la seva candidatura al títol i que suposa un important cop d’autoritat en la primera setmana del torneig.
Amb aquesta actuació, Djokovic torna a situar-se entre els grans favorits per aixecar el trofeu a Londres. En la present edició, el jugador serbi persegueix aconseguir el seu vuitè títol a Wimbledon, una xifra que li permetria igualar el rècord històric de Roger Federer en el torneig londinenc. Ara, el seu pròxim rival serà el francès Arthur Rinderknech, que va accedir a la tercera ronda després de derrotar el nord-americà Martin Damm.
Després d’un debut amb alts i baixos, Djokovic va recuperar el mode campió just quan el nivell d’exigència va començar a augmentar. I el gran perjudicat va ser un Tsitsipas que va tornar a comprovar com de complicat resulta trobar fissures en el serbi.
El patiment de Sinner
Jannik Sinner també segueix endavant a Wimbledon. Sense donar les millors sensacions, com ja va passar en primera ronda, l’italià va superar ahir Nuno Borges (7-6, 7-6, 6-4), en un duel de màxima igualtat i tensió. El nivell del número u no està sent del tot bo fins ara, però està avançant en les rondes més perilloses mentre agafa ritme sobre la superfície d’herba.
Alejandro Davidovich va segellar la seva classificació per a la tercera ronda de Wimbledon després de superar amb autoritat l’hongarès Fabian Marozsan per 6-3, 6-0 i 6-3. El tennista malagueny arriba per primer cop a la tercera ronda del torneig londinenc.
La falta de llum a les pistes exteriors va obligar Rafa Jódar i Pablo Carreño a parar el seu partit de segona ronda. Amb dos sets a un a favor del tennista asturià (6-3, 3-6, 6-1 i 1-2), el jutge del partit va informar els jugadors d’una decisió que és recurrent dia a dia a les pistes sense coberta.
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