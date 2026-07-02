Els equips es presenten avui per un recorregut modernista
Els integrants de les 23 equips sortiran del recinte de Sant Pau per acabar a l’escenari de la Sagrada Família
Begoña González
Aquest dijous, a partir de les 18.30 hores, Barcelona serà l’escenari del primer gran acte popular del Tour amb la presentació dels 23 equips que prendran la sortida de la 113a edició de la ronda francesa, quan els ciclistes desfilaran pels carrers de la capital catalana per a delit dels ciutadans i dels aficionats en un gran esdeveniment que envairà l’avinguda Gaudí des del Recinte Modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família, on s’ha instal·lat un escenari com ja es va fer durant la visita del Papa Lleó XIV a la capital catalana.
La cerimònia serà gratuïta i oberta al públic i unirà mitjançant un recorregut urbà el Recinte Modernista de Sant Pau i la Sagrada Família sota el lema Barcelonaui el Tour.
Davant la Sagrada Família s’ha instal·lat l’escenari principal de la presentació com ja es va fer durant la visita papal. L’acte està previst que s’allargui fins a les 20.00 hores, aproximadament, i serà d’entrada gratuïta tot i que s’espera una gran afluència de visitants i que els aficionats es reparteixin pels diferents trams del recorregut. L’organització ho ha plantejat com una cerimònia de benvinguda al pilot i com una de les primeres grans oportunitats perquè els aficionats vegin de prop els protagonistes.
Experiència artística
L’acte transcendirà el format tradicional de presentació dels equips per convertir-se en una experiència artística que combinarà música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular, coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026.
L’espectacle estarà dirigit per Martí Torras Mayneris i presentat pels periodistes Carlos de Andrés, Elisenda Pineda i Jordi Basté, en una gran producció que mostrarà al món una Barcelona creativa, diversa, inclusiva i oberta reunint alguns dels noms més destacats de l’escena cultural catalana i internacional, com Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, Doctor Prats, l’OMAC, el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família, a més d’artistes de circ contemporani, dansa i música.
L’acte també inclourà un homenatge als clubs ciclistes de la ciutat i a les persones voluntàries, reconeixent el paper fonamental del teixit associatiu i la implicació ciutadana en l’organització del Grand Départ Barcelona 2026. Amb aquesta proposta, la capital catalana convertirà una cerimònia protocol·lària en un gran espectacle cultural de projecció internacional, fusionant patrimoni, arquitectura, esport i creativitat.
La jornada inaugural formarà part d’un programa més ampli d’activitats a Barcelona entre les quals destacaran també el Fan Park del Tour, situat al passeig de Lluís Companys, que obre també avui, amb accés gratuït, i funcionarà fins diumenge. La seva programació inclourà activitats per a aficionats, propostes didàctiques, pantalla gegant, espais per a nens, botiga oficial i accions dels patrocinadors.
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