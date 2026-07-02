Els futurs ciclistes entrevisten els protagonistes
L’eritreu Bini Girmay, el primer corredor africà negre que va guanyar una etapa del Tour, és el líder de la formació de l’excapità del Barça
Sergi López-Egea
Alguna cosa passava ahir al carrer de Casp de Barcelona. Hi entrava Bini Girmay, el primer ciclista africà de raça negra que guanyava una etapa del Tour. Però passava desapercebut, gairebé com si fos un turista més, dels centenars que passejaven a prop del passeig de Gràcia. Es parava un tuck tuck amb més visitants de la ciutat aliens al Tour. En canvi, el que no passava desapercebut era Andrés Iniesta, que no era casualment per allà.
Es preguntarà el lector a què ve a tomb parlar d’Iniesta en uns textos que estan dedicats al Grand Départ. I fins i tot pot ser que en la conferència de premsa que l’exfutbolista feia –per tractar temes de ciclisme– en un hotel del carrer de Casp se li fessin preguntes fora de context, com si volia ser en un futur entrenador del Barça. En fi...
Ve a tomb perquè Iniesta és el cofundador d’NSN, l’empresa que patrocina un dels 23 equips que corren el Tour, la que va agafar les regnes del desaparegut equip d’Israel, el que va generar protestes a la Vuelta contra el genocidi a Palestina, i aprofitava que la ronda francesa sortia de la seva ciutat d’adopció per parlar del seu equip i fins i tot per explicar que el seu amor al ciclisme no és un enamorament sobtat d’última hora.
Perquè Iniesta, a l’estiu, sent nen, quan acabaven els entrenaments a la Masia i tornava a la Fuentealbilla natal, s’asseia al sofà de casa del seu avi i com tants i tants i tants d’altres feia una bona migdiada davant el televisor mentre les imatges mostraven un pilot que circulava tranquil pels paisatges del Tour. "Són records de la meva infantesa, i és clar, la meva infantesa passa per veure les gestes d’Induráin". Per a Iniesta, el Tour era sinònim de vacances i de divertir-se amb un ciclista navarrès que feia fàcil, o almenys aquesta impressió feia, arribar sempre de groc als Camps Elisis de París.
Ara viu principalment a Dubai i allà, davant de carreteres immenses carregades de cotxes, és més recomanable deixar-se captivar per l’art del ciclisme de grava, aquesta modalitat puntera que permet gairebé volar en bici per pistes sense asfaltar, el pur desert, bicicletes gairebé similars a les que lluiten pel Tour, tot i que amb rodes més grosses i una mica de tac per superar millor els terrenys sense asfaltar.
De fet, Iniesta també impulsa juntament amb un altre exfutbolista blaugrana, Bojan Krkic, la marca de bicicletes de grava Guava, així que no farà publicitat de la competència, tot i que també podria sortir a la carretera amb qualsevol màquina del seu equip.
La contrarellotge inicial
El conjunt d’Iniesta confia en la rapidesa de Girmay per guanyar en els pocs esprints programats i que no es troben en l’ordre del dia de Barcelona, potser fins dimecres de la setmana que ve, a Pau. Allà s’anuncia un esprint com Déu mana, en un ciclisme que cada vegada aposta menys per aquest tipus d’etapes.
"Que el Tour surti de Barcelona és especial per a mi i amb moltes ganes de veure’l com a aficionat perquè és l’esdeveniment ciclista més important que hi ha i poder formar-ne part pot ser genial", va dir l’excapità blaugrana.
Encara no se sap l’ordre de sortida dels equips, suposadament el conjunt d’Iniesta hauria de partir en la part mitjana de la contrarellotge inaugural del Tour, aquest dissabte a Barcelona, però si es col·loquen davant de les tanques –per cert, les han llogat de tot arreu d’Espanya perquè 19 quilòmetres són molts per tenir-les totes guardades en un magatzem– i veuen passar el conjunt de l’NSN, amb una mica de sort podran adonar-se, com a copilot d’un dels vehicles, de la figura d’un famós exfutbolista que ara munta en bici i que té un conjunt ciclista. No fa falta explicar qui és.
Una trentena de nens i nenes de diferents escoles de ciclisme de Catalunya van tenir ahir l’oportunitat de convertir-se per un dia en periodistes i entrevistar tres dels corredors que participaran en l’esdeveniment ciclista més gran del món. Marcel Camprubí, Carlos Verona i Joel Nicolau Beltran van disfrutar d’una roda de premsa molt especial.
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