Girona tindrà la Sea Otter més gran de la història en el desè aniversari
La superficie d'exposició s'ampliarà un 10% i a data d'avui ja hi ha un 97% d'ocupació tancat
La Sea Otter Europe afronta aquest any la seva edició més gran coincidint amb el desè aniversari del festival. La gran fira ciclista tornarà a situar Girona al centre del sector els dies 18, 19 i 20 de setembre, amb més espai d’exposició, més marques, més patrocinadors i un programa esportiu que vol tornar a reunir milers de ciclistes professionals i amateurs. Tot plegat, però, arriba en un moment en què la ciutat encara té pendent de concretar el futur de l’esdeveniment més enllà de l’any que ve.
L’organització constata un creixement notable respecte a l’edició anterior i ha ampliat un 10% la superfície de la zona d’exposició. L’arribada de noves marques internacionals i l’interès creixent d’empreses del sector han portat a incrementar l’espai disponible, que ja té el 97% de les reserves cobertes, per sobre de les xifres registrades en el mateix període de l’any passat. El festival comptarà de nou amb firmes de primer nivell com Shimano, Garmin, Alé, DMT, Continental, Abus, Finisher, ProRide o Wikiloc, i donarà la benvinguda a nous noms com Volkswagen R o Toteemi.
La Sea Otter va néixer el 2017 al voltant del pavelló de Fontajau i el parc de les Ribes del Ter, impulsada per Ocisport amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Diputació i la Generalitat. Girona ja era aleshores un pol d’atracció ciclista, amb molts professionals residents a la ciutat o que hi feien estades per entrenar-se, i el festival va aprofitar aquest ecosistema per fer créixer un model inèdit a l’Estat: una gran fira gratuïta adreçada als usuaris de la bicicleta, combinada amb proves esportives de nivell internacional.
Model consolidat
Aquest model s’ha consolidat fins a convertir la Sea Otter Europe en una referència del calendari internacional. La primera edició va reunir unes 30.000 persones i la darrera ja es va enfilar fins als prop de 74.000 visitants en tres dies, amb un impacte econòmic que diversos estudis situen al voltant dels 20 milions d’euros. La majoria del públic continua procedint de Girona i de Catalunya, però cada vegada hi ha més presència de visitants de més lluny, inclosos mercats asiàtics com la Xina, Corea o el Japó.
L’edició d’aquest any mantindrà el gran programa esportiu com a teló de fons, amb competicions i sortides de diferents modalitats i exigències físiques. Entre les cites destacades hi haurà la 226ERS UCI Gravel World Series, la SCOTT Marathon BTT, la Ciclobrava by Lapierre i la Shimano Super Cup Massi. La passada edició, el calendari esportiu va reunir més de 6.000 participants, entre professionals i amateurs.
El festival també reforçarà la seva dimensió professional amb Sea Otter Connect, dues jornades exclusives amb ponències d’experts per debatre sobre les oportunitats i els reptes de la indústria. A través de l’aplicació del festival, els professionals podran crear sinergies, establir contactes i explorar noves vies de negoci, un altre dels elements que expliquen l’interès creixent de les marques per ser presents a Girona.
El futur
Girona té assegurada la Sea Otter d’aquest any i la del 2027, però el futur posterior encara està pendent de concreció. L’organització ha expressat reiteradament la voluntat de continuar a Girona, tot i que l’interès d’altres ciutats com Barcelona, Almeria, Saragossa, València o Madrid fa que el debat sigui estratègic. També planen sobre la taula qüestions com una possible ampliació cap a espais de Fira de Girona o la futura concessió de Fontajau i el seu entorn al Bàsquet Girona, que obligarà els organitzadors a negociar directament els usos amb el club. Amb més superfície, més marques i més patrocinadors que mai, la Sea Otter Europe arriba al desè aniversari en el seu millor moment. El repte, ara, és que aquest creixement tingui continuïtat i que Girona pugui retenir un esdeveniment que s’ha convertit en una de les seves grans cartes internacionals.
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