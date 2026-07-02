L'Olot reforça el lateral dret amb Santiago (Sant Andreu)
El barceloní, de vint anys, arriba en qualitat de cedit pel conjunt quadribarrat
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L'Olot continua afegint peces a la plantilla per aquesta nova temporada. Després del davanter Marc Tenas (Segoviana), el club ha anunciat avui l'arribada del lateral dret, Pablo Santiago, procedent del Sant Andreu. Santiago, format al Mollet, aterra a la Garrotxa en qualitat de cedit després d'haver jugat una trentena de partits la temporada passada a Segona RFEF. "És un projecte molt seriós, ambiciós i amb una identitat molt clara, cosa que valora molt", ha dit en declaracions al lloc web del club.
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