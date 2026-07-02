Planoles, el micropoble que gràcies al Tour descobriran milions de persones
Planoles, que durant l’any no arriba als 300 habitants, s’omplirà dilluns vinent d’aficionats del ciclisme per la tercera etapa del Tour de França, més els milions de telespectadors que seguiran un dels esdeveniments esportius més importants del món. Com explica l’alcalde David Verge, el petit poble del Ripollès ho viu com si fos festa major
Planoles, petit municipi del Ripollès que durant l’any no arriba als 300 habitants i on habitualment s’hi respira la calma de les muntanyes, viu amb emoció els dies previs al pas del Tour de França per Catalunya. Dilluns vinent, dia 6 de juliol, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, el baixempordanès Joel Nicolau, el neerlandès criat a Olot Alex Molenaar i tants altres pujaran per la Collada de Toses en la tercera etapa de la ronda francesa, la qual portarà milers d’aficionats del ciclisme en aquest micropoble de les comarques gironines i serà seguida per milions de telespectadors com un dels esdeveniments esportius més importants del món que és.
Com explica l’alcalde David Verge, aquest estiu la festa major de Planoles, que se celebra a finals d’agost sent el dia 25 la festivitat local, es podria dir que s’ha anticipat. «Quan vam veure que la tercera etapa passava per aquí, per Planoles, ens vam començar a moure per organitzar activitats. Farem una cronoescalada al Collet de les Barraques, al peu del Puigmal, un lloc molt bonic a 1.900 metres amb un desnivell de 700 metres, aquest diumenge a les 10.00 h; de moment ja tenim més de 65 inscrits i entre tots sortejarem una bicicleta a part de repartir premis. Hi han col·laborat molts comerços de Planoles, de la vall, i botigues de bicicletes de Girona, que ens han donat molt material. Estem molt contents. Serà una festa ciclista. Potser diferent a la festa major perquè vindrà molta gent de fora, però una gran festa segur. De fet, la pujada al Collet de les Barraques la fem cada any per festa major encara que mai en aquest format de cronoescalada amb sortida dels corredors cada 30 segons», apunta el batlle.
A Planoles, estan acostumats a veure de prop carreres de referència del ciclisme com la Vuelta o la Volta -el 2025 van ser les dues-, però el Tour feia gairebé 60 anys que no passava pel municipi. Concretament, la ronda francesa va creuar el micropoble del Ripollès en tres ocasions molt llunyanes: 1957, 1965 i 1968. «Jo personalment no ho recordo i en tinc 63!», expressa Verge.
El Tour portarà «més gent que mai» a Planoles, «seguríssim»: «A part de la caravana publicitària, vindrà molta gent del sud de França, de les comarques gironines i d’arreu de Catalunya, aficionats del ciclisme... La nostra zona està relativament a prop de tot i té un paisatge espectacular. Hi ha moltes reserves al càmping que tenim aquí, les masies rurals, apartaments turístics... Hi haurà milers de persones esperant els ciclistes. Crec que serà un gran espectacle, com totes les etapes perquè tothom fa dies que ja parla del Tour. És el tercer esdeveniment esportiu del món, pel que fa a l’audiència és el més seguit després del Mundial i els Jocs Olímpics, i de ciclisme està clar que és el millor. Serà el primer port de muntanya, a més a més. Estic segur que portarà molta gent i serà un èxit». Se superarà la xifra de les 1.200 persones que hi viuen comptant les segones residències -durant tot l’any són 280 habitants-. «Tot aquest tram de carretera farà goig i unes 2.000 persones poden arribar a seguir el Tour des de Ribes fins a Planès, que és quan comença el port de muntanya. A l’última pujada fins a la Molina, que és molt dura, també hi haurà molta expectació».
Des de l’Ajuntament ho tenen tot pensat per oferir les vistes més privilegiades. «Hi ha un terreny (al costat de la GIV4016 a Planès) que dona just on passarà el Tour. Allà dibuixarem unes lletres grans de color groc amb el nom de Planoles perquè així l’helicòpter pugui captar-ho des de dalt. Els francesos ho fan molt això als pobles per on passa el Tour, sempre decoren i fan coses xules perquè es vegin des de l’helicòpter», comenta l’alcalde qui fa mesos que es prepara per a un dia que formarà part de la història de Planoles per sempre més. «M’he fixat molt en les etapes del Pirineu. Tots els pobles fan activitats per tenir visibilitat. Encara que els ciclistes passin dos minuts pel poble, si l’helicòpter capta el nom de Planoles ja tindrà un gran impacte», afegeix.
Pel que fa a la logística, Verge afirma que «fa mesos que estem en contacte amb l’organització del Tour, hem anat fent reunions virtuals. Aquestes últimes setmanes s’ha accelerat tot més. Vindran voluntaris i col·locarem les tanques per limitar tots els camins que surten a la N-260, també vindran els Mossos... La veritat és que estan molt ben organitzats». D’altra banda, celebra que «han asfaltat de nou quasi tota la Collada de Toses entre Ribes i Planoles. Ens ha anat de conya. Hi havia trams que estaven molt malament i l’han deixat perfecta. També han asfaltat trams de la Molina. Ha anat molt bé».
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