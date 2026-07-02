Pogacar busca el seu cinquè Tour davant la il·lusió de França per Paul Seixas
L’estrella francesa, de 19 anys, busca entrar en el duel entre l’eslovè i Vingegaard
Sergi López-Egea
Barcelona va començar a poblar-se de turistes italians després que Paolo Rossi es convertís en l’heroi de l’azzurra en el Mundial de futbol de 1982. Que ningú s’estranyi que la capital catalana s’ompli de francesos i més francesos a partir d’aquest estiu, si Paul Seixas, 19 anys, el nen rebel del ciclisme del seu país, inicia dissabte el pelegrinatge del Tour, entre la Sagrada Família i la Torre Eiffel (4-26 de juliol) d’una manera triomfant; dona la sorpresa, es menja Tadej Pogacar i arriba de groc a la Ciutat de la Llum, una cosa que no passa des de fa 41 anys.
Per a qualsevol francès, inclòs Emmanuel Macron, però exclòs Bernard Hinault, guanyador del Tour de 1985, l’últim de la seva estirp, no hi ha més entusiasme en una ronda francesa, més enllà de la il·lusió barcelonina i catalana, que veure un dels seus pedalant gestes en la carrera de les carreres. Si no falla, una vegada creuada la frontera per Puigcerdà, s’esperen hordes d’aficionats, com mai fins ara. Seixas és la fantasia més gran d’un Tour en què Pogacar torna a ser el favorit per molt afany i Giros que guanyi Jonas Vingegaard, que dissabte passat ja va pujar per Begues.
No obstant, 19 anys són un llast, tot i que rodi un geni sobre una bici. El Tour es guanya a base d’experiència, tot i que Pogacar, amb 21 anys, va trencar la banca el 2020. L’únic ciclista que a l’edat de Seixas va triomfar en la prova va ser Henri Cornet, el 1904, quan no s’havia inventat el jersei groc ni pujat una muntanya.
La fe i les muntanyes
Però la fe aixeca Pirineu (sisena etapa amb el Tourmalet), Massís Central (etapes 9 i 10), Vosges (13 i 14) i sobretot Alps (15, 18, 19 i 20, amb una doble ascensió final a Alpe d’Huez), un territori que Pogacar pot moure al seu aire, en una nova campanya el pitjor resultat de la qual va ser la segona plaça a la París-Roubaix, sorprès i batut per un enorme Wout van Aert, la baixa més trista d’aquest Tour per una lesió al colze dret.
Si el fenomen eslovè es torna a emportar el triomf, que aparentment és el més lògic, guanyarà el cinquè Tour per seguir els passos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Hinault i Miguel Induráin, que no es perdrà la sortida de Barcelona com un dels convidats d’honor. I si es posa Seixas en el particular duel a l’OK Corral del Tour entre Pogacar i Vingegaard, la carrera guanyarà un nou incentiu en la clàssica lluita que l’eslovè i el danès mantenen des del 2021 on tots dos han ocupat les dues primeres places de la general final. Tres victòries per a Pogacar (2021, 2024 i 2025) i dues per a Vingegaard (2022 i 2023).
A marcar el camí
Però, possiblement, per molt bo que sigui Seixas, encara ha de prendre algunes tasses de Colacao per tombar Pogacar. Així que aquest Tour només li serveix per marcar el camí i embogir els francesos per prendre la Bastilla d’aquí a uns quants anys. Serà quan la vellesa comenci a apoderar-se del ja històric astre eslovè. El 2026, dues vegades s’ha enfrontat a Pogacar (Strade Bianche i Lieja-Bastogne-Lieja) i en les dues ocasions ha acabat segon.
A Paula Blasi, un altre fenomen, en aquest cas català, companya de Pogacar al seu mateix equip, se li preguntava fa uns dies si podia dir quantes etapes guanyarà l’eslovè en aquest Tour. I la guanyadora de la Vuelta contestava que totes les que volgués; per exemple, les tres que s’afrontaran en territori català. Ningú es pot atrevir a contradir aquesta afirmació: Pogacar és favorit en la contrarellotge per equips i en qualsevol etapa que vulgui guanyar.
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès