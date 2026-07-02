Bàsquet
Reestructuració al GEiEG de LF2: Que tot canviï perquè res canviï
L'equip grupista afronta un estiu amb canvis importants a la pista i a la banqueta abans d'iniciar la vuitena temporada a la categoria
Pau Fuster plega d'entrenador després de l'històric curs passat i el principal candidat a rellevar-lo és Raúl Maqueda
Andreu Coll
Res dura per sempre. Després d'una temporada espectacular a LF2, amb una segona posició històrica, el rècord de victòries a la categoria i unes fases d'ascens que van vestir de gala el Lluís Bachs, al GEiEG li toca afrontar un estiu que suposarà una reestructuració important. 3 jugadores capitals no continuaran; ni Vane González, ni Janina Pairó ni Núria Bagaria. A més, Pau Fuster, que va ser pare durant les setmanes de fases d'ascens a LF Challenge, tampoc s'asseurà a la banqueta.
Tot plegat es podria veure com un moviment normal en un equip de la tercera màxima categoria estatal, un estiu ple de canvis. Al GEiEG, però, això és notícia. I ho és perquè precisament el símbol d'identitat del projecte havia estat el bloc, format per jugadores de la casa, que han aconseguit fer d'allò extraordinari, normalitat. La temporada vinent serà la vuitena a LF2, el club ja ha fet oficial que ha presentat la inscripció. Serà una temporada diferent, ni Vane González, la capitana, ni Janina Pairó ni tampoc Núria Bagaria formaran part de l'equip. Per entendre la trascendència, cal mirar enrera. La primera temporada a LF2, l'any de la pandèmia, les tres jugadores ja formaven part de l'equip. A partir d'aquí, al llarg de les set temporades, Vane hi ha estat a totes set, Janina cinc de les set, i Núria Bagaria, amb menys sort i castigada per les lesions, també n'ha completat cinc. Una altre baixa sensible es la de Marina Melero, una de les jugadores més destacades d'aquesta temporada, que va anunciar a travès de les seves xarxes socials que no continuaria.
Així doncs, el canvi al Lluís Bachs serà important. El projecte dirigit per Carlos Surís haurà de reformular-se per mantenir allò que el fa diferencial; el bloc. Per fer-ho, però, té per on començar. Alba Coma seguirà, convertint-se en l'única supervivent de la primera plantilla l'any 2020. L'aler ha anat guanyat pes en la rotació i ara ja és una jugadora clau i referent a la categoria. Al seu costat tindrà a Júlia Fernández, que tot i que va arribar la temporada 2021-2022, el seu creixement també ha estat meteòric. Amb les baixes de Janina i Vane, a Júlia Fenrández li tocarà assumir galons al joc interior de la temporada vinent. Per completar la plantilla, arguments per confiar en la casa n'hi ha. El filial, que competia a Supercopa, va assolir una meritòria setena posició en l'any del debut a la categoria. Irina Xaragy, que ja va provar la LF2, o altres jugadores, com Berta Oliveras, han demostrat que poden ser un relleu de garanties on construir el nou projecte.
Canvis a la banqueta
A la banqueta també tocarà relleu, ja que Pau Fuster tampoc continuarà. En les set temporades que el GEiEG ha estat a LF2, fins a quatre entrenadors han ocupat la seva banqueta. Joan Pau Torralba va estar-hi dues temporades, Bernat Vivoles va dirigir l'equip durant tres, però dividies en dues etapes, i Pau Fuster i Marc Serra, que tan sols hi han estat una. Precisament ha estat aquest últim qui ha assolit el màxim registre de victòries a la fase regular (20). Fuster, però, va viure unes circumstàncies especials durant el final de temporada. Després d'assolir les fases d'ascens com a segon classificat, el GEiEG es va guanyar el dret a, en una eliminatòria anada i tornada, jugar-se l'ascens a LF Challenge. Per a Pau Fuster, però, per molt difícil que pugui semblar, la notícia era en dos llocs alhora. En la setmana més important de la temporada, esperava ser pare en qualsevol moment. De fet, al partit d'anada el va viure amb una barreja d'emocions. A la tornada a Corunya ja havia sigut pare, i no va acompanyar l'equip.
Aquesta situació l'ha portat a prendre la decisió de no continuar, per centrar-se en la paternitat. Ara, el dubte està en qui agafarà el relleu. Raul Maqueda, entrenador del filial que ha competit a Supercopa, és qui té tots els números. Amb experiència a la casa i fora d'ella, Maqueda agafaria les rendes del projecte en un moment de màxima complexitat.
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