Sarrià de Ter no dormirà aquest cap de setmana
Torna l'històric 24 Hores de Futbol Pista
DdG
Hi ha caps de setmana que passen. I n’hi ha que es viuen. A Sarrià de Ter, els dies 4 i 5 de juliol, el futbol tornarà a ser l’excusa perfecta per omplir el poble d’ambient, retrobaments, emoció i aquell punt de bogeria sana que només tenen les grans cites populars. Les 24 Hores de Futbol Pista arriben enguany a la 42a edició i ho fan amb la força d’un torneig que ja forma part de la història esportiva i social del municipi.
No és només futbol. És veure partits a hores impossibles, comentar jugades amb un entrepà a la mà, retrobar antics companys, animar amics, riure amb els noms dels equips, discutir si aquella entrada era falta o “ha tocat pilota” i acabar entenent que, en realitat, el millor resultat és que Sarrià torni a bategar al voltant del camp.
Organitzades pel Futbol Club Sarrià, les 24 Hores són un dels tornejos populars amb més trajectòria de Catalunya i un autèntic clàssic de l’estiu gironí. Durant més de quatre dècades, generacions de jugadors i aficionats han passat per una competició que ha sabut mantenir l’essència de sempre: futbol, poble, ambient i molta vida.
L’edició d’aquest any reunirà setze equips repartits en quatre grups. Al grup 1 hi jugaran Taperia Raïm, Moragues Bou, Mesón Cangibert i Font de la Pólvora; al grup 2, The Jersey Corner, Canis EDM, Bar Puente Mayor i Bar Cuellar; al grup 3, Taxi Raimon, FC Sarrià, Cafè Pa de Pas i Canasteros Team; i al grup 4, Neteges Herrera, Los Bules, Cal Cepat i Inmitec.
La pilota començarà a rodar dissabte 4 de juliol a les cinc de la tarda i no s’aturarà fins diumenge. La fase de grups omplirà la tarda, la nit i el matí de futbol, amb aquell encant especial dels partits de matinada, quan el cansament, els nervis i l’orgull fan que qualsevol duel pugui acabar convertit en una petita història per recordar.
Diumenge arribarà l’hora de la veritat. A partir de la una del migdia començaran els encreuaments decisius entre els millors classificats de cada grup. Les semifinals es jugaran a partir de les 16.20 h i la gran final està prevista a les 18.50 h, quan Sarrià coneixerà el nou campió d’un torneig que sempre deixa noms, gols i moments per comentar durant dies.
El FC Sarrià convida veïns, famílies, aficionats i curiosos a acostar-se al camp i formar part d’una festa que va molt més enllà del marcador. Perquè les 24 Hores de Sarrià no s’expliquen només amb resultats: s’expliquen amb ambient, amb graderies plenes, amb amistats, amb records i amb aquella sensació que, durant un cap de setmana, el poble juga el mateix partit.
Sarrià de Ter no dormirà. I vostè?
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