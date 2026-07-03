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Vela

La Badia de Roses acull el Campionat del Món juvenil d'IQFoil 2026, amb més de 400 esportistes

El club nàutic de l'Escala col·labora en l'organització, que preveu prop de 100 embarcacions addicionals per a entrenadors i equips tècnics.

Acte de presentació deL Campionat del Món Juvenil d’IQFoil 2026 ahir a les ruïnes d'Empúries

Acte de presentació deL Campionat del Món Juvenil d’IQFoil 2026 ahir a les ruïnes d'Empúries / Solà Carós

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Andreu Coll

Girona

Ahir les Ruïnes d'Empúries es van lluir de gala, si no hi estan cada dia, per acollir la presentació del campionat del món juvenil d’IQFoil 2026, tant en categoria U17 com en categoria U18, una de les competicions més rellevants del calendari internacional de la vela juvenil, que tindrà lloc a partir d'avui dia 3 a les 18:00 fins al 10 de juliol, a les aigües de la Badia de Roses.

El campionat reunirà més de 400 esportistes procedents de 36 països, que competiran en IQFoil, la nova modalitat que està transformant el windsurf clàssic per una modalitat més espectacular, amb taules que s'eleven per sobre l'aigua, més ràpida, gràcies a reduir aquesta fricció i més dinàmic, ja que ofereix dos tipus de competició: Sprint Slalom (ràpid i explosiu), Course Racing (tàctic entre boies), que es repartiran en set dies de competició. Hi haurà esportistes tant de categoria U17 i U18, tant masculina com femenina.

Un repte organitzatiu

Per organitzar l'esdeveniment, no és només tenir-ho tot llest per als més de 400 esportistes, sinó donar facilitats a entrenadors, equips tècnics o encarregats de la competició. En total es calcula que seran prop de 100 embarcacions extres. Per aconseguir que tot giri rodó i l'experiència sigui perfecte, la col·laboració en l'organització del Club Nàutic L’Escala, hi juga un paper clau, ja que donarà un cop de mà en tots aquests aspectes claus en la logística de l'esdeveniment. Amb això, i la col·laboració del club de Vela La "Ballena Alegre‘’ de Sant Pere Pescador, l’Escala i la Badia de Roses es vinculen per destacar com a espai de referència per a la vela.

Instants de competició IQFoil

Instants de competició IQFoil / Solà Carós

En el marc d'aquesta col·laboració, ahir va tenir lloc la presentació d'aquest torneig internacional a les Ruïnes d'Empúries, que va comptar amb la participació del secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia; el president de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern; el director general de la classe IQFoil, Gonzalo Costa; l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa; l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill; el president del Club de Vela La Ballena Alegre, José Alberto Gainza Blanco i el director esportiu del club, Pep Subirats.

Una competició sostenible

Més enllà del context esportiu i l'organització logística, un tercer element ha destacat en els dies previs a l'inici d'aquesta competició. El projecte "conèixer per preservar" ha estat la línia de treball marcada per a crear un nou esdeveniment esportiu celebrat dins la protecció de l'entorn i la preservació del medi. La idea de preservació és clara, fomentar la defensa dels espais, per assegurar-se que es prolonguin en el temps.

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Per fer-ho el projecte es construeix a través d'una xarxa d'aliances entre institucions, fundacions i clubs per perseguir els objectius del projecte. Des d'avui i fins al pròxim 10 de juliol, la Badia de Roses acollirà les futures estrelles de l'IQFoil, projectant-se així com a destinació esportiva de referència en els esports de vela.

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