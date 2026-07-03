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Futbol

El Barça ja té més de 150.000 socis i registra un rejoveniment

Ja són 151.787 els socis comptabilitzats pel club blaugrana, amb un 20% entre 18 i 30 anys

La grada d’animació de l’Spotify Camp Nou.

La grada d’animació de l’Spotify Camp Nou. / JORDI COTRINA

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Efe

Barcelona

El FC Barcelona ha superat la barrera dels 150.000 socis, i ha passat dels 133.164 membres registrats el 30 de juny del 2024 als 151.787 que figuren dos anys després, segons ha anunciat aquest divendres l’entitat blaugrana.

En un comunicat publicat a la seva pàgina web, el club català destaca el rejoveniment de la massa social, ja que un 20% dels socis tenen entre 18 i 30 anys.

Així mateix, el club destaca que el 25% de les noves altes de socis registrades la temporada 2025-26 corresponen a persones menors de 15 anys.

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A més, l’entitat xifra en més de 100.000 els membres de les penyes del FC Barcelona, amb 31.000 integrants a Catalunya i prop de 30.000 a la resta d’Espanya, i Andalusia és la comunitat autònoma amb més presència, amb 6.500 persones

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