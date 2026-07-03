Júlia Soler, nova jugadora del Movistar Estudiantes
La jugadora banyolina tornarà a començar, a la capital, després d'una greu lesió que la va mantenir en blanc tot el curs passat, amb l'objectiu de recuperar el seu màxim nivell esportiu
Andreu Coll
La dita clàssica després d'una lesió és aquella que assegura que tornaràs més fort. De moment, en el cas de Júlia Soler, encara està per veure, però motius per estar contenta en té, i molts. El Movistar Estudiantes va fer oficial ahir que compten amb la banyolina per al projecte de l'any vinent. Allà es retrobarà amb Isaac Fernández i Irati Etxarri, amb qui va coincidir a Cadí la Seu, tot i que en etapes diferents.
És difícil saber si Júlia Soler tornarà més forta, en part, perquè el nivell previ a la lesió era alt. Molt alt. De fet, les dues temporades a la Seu d'Urgell, essent líder en la generació exterior amb la seva verticalitat i solidesa amb el tir, li van valer la convocatòria per la selecció espanyola 3x3. Aquell estiu, però, la lesió al genoll va posar en pausa el seu creixement. Ara és el moment de tornar.
Territori conegut per tornar a començar
La primera experiència lluny de casa per a Júlia Soler tindrà cares conegudes amb qui recolzar-se. A la banqueta hi tindrà algú de la seva confiança, Isaac Fernández, que va jugar un paper clau en la seva explosió fa dues temporades, amb Cadi la Seu, just abans de la seva lesió. Va ser la seva millor temporada, on va tenir una mitja de 9,4 punto, 4,4 rebots i 10,3 de valoració per partit. Amb la lesió de Soler, la sort d'Isaac Fernández també va canviar. La temporada passada va ser destituït a falta de cinc partits. Ara, a Madrid, tant ell com Soler busquen tornar a començar.
A la pista també hi haurà una cara coneguda per la catalana, Irati Etxarri, que ha renovat fa poc i viurà la seva segona temporada a la capital. Etxarri i Soler van coincidir també a la Seu d'Urgell, però en un context diferent del de l'entrenador. Corria la temporada 21-22, era la primera de la banyolina lluny de Girona i va arribar al Palau d'Esports en condició de cedida. La temporada vinent, la 22-23, s'intercanviarien els destins. Irati va aterrar a Girona, i Júlia Soler va fitxar per Cadí la Seu. Ara es retrobaran, en un moment de maduresa esportiva de totes dues molt diferent.
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