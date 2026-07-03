El nou pla esportiu per fer somiar el Figueres
L’entrenador Toni Sánchez, reclamat el curs passat com a salvavides, està construint una plantilla que intentarà l’ascens
«M’ho han posat molt fàcil per continuar», reconeix Toni Sánchez, que prepara amb consciència la nova temporada del Figueres a Primera Catalana, en el qual serà el primer curs amb el gironí a la banqueta des de bon principi. «Vaig arribar al club al febrer, com el tercer entrenador de l’any, i vam apagar el foc com vam poder, salvant-nos en l’última jornada», recorda. Fa més d’un mes que la pilota va deixar de rodar, però ha tingut prou temps per fer una sacsejada important a la plantilla, encara en procés, amb el clar propòsit de dissenyar un equip a mida que lluiti per l’ascens a Lliga Elit. «L’objectiu és clar i no és negociable: volem intentar pujar. Hem d’estar el més amunt possible per situar el Figueres on li pertoca estar».
Les operacions
Al llarg d’aquestes setmanes, el conjunt alt-empordanès ha anunciat mitja dotzena de fitxatges: els porters Alex Sanchez i Lluc Ferrer, i Pedro del Campo, José Terrón, Joan Tubert i Juan Guede. «Sóc jo el que m’encarrego de tota la part esportiva, i això inclou els jugadors que arriben. Estem fent un canvi radical perquè el club anava en decadència, els últims anys. L’entitat ha fet una feina impecable pel que fa a l’economia, i està pràcticament sanejada i ho té tot sota control, i ara estem posant fil a l’agulla respecte a la part esportiva», afirma Sánchez, que assegura que espera tancar «un parell o tres de peces top».
Un dels noms propis del mercat és Pedro del Campo, anteriorment a l’Olot. «És espectacular poder comptar amb ell, perquè és un jugador de Figueres i del Figueres. Ha volgut venir per acabar la seva trajectòria amb nosaltres», valora l’entrenador. El figuerenc també compartirà taquilles amb els set jugadors que han confirmat la seva renovació: Zou Moustakim, Miguel Rodríguez, Albert Genís, Ferri, Uriel Brugnoni, Joel Casado i Luis Ruiz. D’altra banda, han abandonat l’entitat Alhassane Doumbouya, Oriol Argelés, Santi, Pugi, Roger Molas, Alex Pérez, Nacho Ferretti i Sicka. El grup tornarà a la feina el 4 d’agost.
«El sentiment de pertinença també ens ha d’ajudar, aquesta temporada. Fins ara s’ha dit molt, però hem de ser capaços de convertir-ho en realitat. La gent ha de venir al camp i fer de Vilatenim un fortí, i nosaltres hem de ser capaços d’atraure’ls. De quina manera? Fent un projecte sòlid, que és el que estem intentant», raona Sánchez, totalment implicat en el Figueres. En els 13 duels que va dirigir el curs passat, va guanyar-ne quatre, va empatar sis i només va perdre’n tres.
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