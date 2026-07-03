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Futbol Internacional

Pablo Machín inicia una nova aventura al Japó

L’ex-entrenador del Girona firma pel Cerezo Osaka, i tornarà a les banquetes després de les experiències fallides a Qatar i Xipre

Pablo Machín, durant la presentació amb el seu nou club

Pablo Machín, durant la presentació amb el seu nou club / Pablo Machín X

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Andreu Coll

Girona

Nou país, nova ciutat. L’extensa carrera de Pablo Machín continua escrivint noves planes. El següent capítol serà a Osaka, la mítica ciutat nipona. Hi arriba després d’experiències a Aràbia Saudita, Qatar i Xipre. L’arribada als Cerezo Osaka suposa una oportunitat per redreçar el rumb del conjunt nipó. Durant la seva presentació, es va mostrar content i motivat pel nou repte. «Estic encantat d’unir-me a un club històric com el Cerezo Osaka. Des de la meva arribada somiava a tenir l’oportunitat d’entrenar aquí. Donaré el meu màxim perquè junts puguem assolir grans resultats», va declarar el tècnic sorià.

El seu nou equip, el Crezo Osaka, competeix a la J1 League, la principal categoria del futbol japonès. El capítol nipó arriba després de diverses aventures també lluny de casa. La primera, l’Aràbia Saudita, on va entrenar a l’Al-Ain i posteriorment Al-Raed. Tot seguit va tornar al continent Europeu, per dirigir al conjunt xipriota Apollon Limassol abans de tornar al golf per dirigir l’Umm-Salal SC de Qatar. Amb el desembarcament al Japó, Machín continua engrandint el seu passaport com a entrenador per l’estranger.

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Després d’una exitosa etapa a Girona, on va arribar del Numància, per aconseguir evitar un descens cantat per, més tard, assolir la gesta de l’ascens a Primera divisió, les altres experiències amb Sevilla, Espanyol, Alabès i Elx no van ser igual de fructíferes. Els resultats no van acompanyar, obligant-lo a iniciar la ronda d’experiències a l’estranger que l’han dut fins al dia d’avui, a la ciutat nipona més històrica.

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