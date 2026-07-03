El pas del Tour de França alterarà la rutina al Ripollès el proper dilluns
Durant més de cinc hores la prova tindrà l’ús exclusiu de la carretera entre el Baix Ripollès i la Vall de Ribes
Com que el pilot hi està de pas no s’espera cap ple d’ocupació
Les banderoles que llueixen des de fa setmanes al carrer Progrés per donar la benvinguda al pas dels ciclistes participants en el Tour, els autocars de Teisa logotipats de color groc, o les bales de palla plastificades per esmorteir possibles caigudes en revolts més aviat perillosos, constaten que la presència del Tour de França, la cursa ciclista per excel·lència, ja es respira a les carreteres del Ripollès. La sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll, va acollir dimecres una reunió amb trenta persones voluntàries per contribuir al bon desenvolupament de la prova a la comarca. Un nombre significatiu eren membres de Protecció Civil, però també n’hi havia d’altres que a títol individual s’han ofert a col·laborar.
La seva tasca és ajudar que tot funcioni bé. Vestiran de color groc, rebran una motxilla amb aigua i altre material. Els comandaments policials de la comarca van advertir-los que «farà calor» i els van recomanar que a banda de l’aigua que els proporcionaran, també en portin de casa, a banda d’una cadira per no haver d’estar drets durant les més de set hores que oferiran els seus serveis. Van recalcar que no s’han d’enfrontar a ningú i que tenen un número de telèfon per si sorgeix alguna incidència. Alhora, els van demanar que impedeixin l’accés de gent a la carretera. El conflicte està servit.
Carreteres tallades
Els voluntaris han estat citats dilluns a les deu del matí davant mateix de l’Ajuntament, tot i que el pas dels ciclistes no serà fins a quarts de tres de la tarda, en plena etapa Granollers-Les Angles. Les carreteres C17 i N260 estaran tancades durant cinc hores, del Baix Ripollès a la Vall de Ribes. L’organització de la prova estableix que les carreteres són com un circuit tancat, per on no només passaran els ciclistes, sinó també la caravana publicitària, de gairebé tres quarts d’hora, i on es faran microcurses de cadets, que fins al moment exacte de produir-se no se sap quins trams ocuparan. Aquesta disponibilitat de l’espai que habitualment els veïns usen pels seus desplaçaments ha generat que durant la jornada de dilluns la quotidianitat als pobles per on passa la cursa es vegi alterada. La diferència respecte a altres esdeveniments esportius per etapes que transiten pel Ripollès, com la Volta o la Vuelta, però també proves de motor, és substancial, perquè la restricció de pas de vehicles es perllongarà durant molta més estona. I l’impacte econòmic també és superior.
Les grans empreses del Ripollès han vist afectada la seva rutina, ja que en els horaris d’entrada i sortida de treballadors, les carreteres d’accés no podran ser utilitzades. El president del comitè d’empresa a Comforsa, Xavier Rodríguez, explica que en les factories de Ripoll i Campdevànol es va fer votacions entre els treballadors per decidir com plantejaven aquest dia de treball. Els de Ripoll van triar fer festa, bescanviant el dia laborable per un dels dos de la Festa Major. En canvi, els de Campdevànol han preferit treballar i que cadascú es desplaci «com pugui», ja sigui en tren, ja sigui per vies alternatives, fins als diferents llocs de treball que tenen al municipi. Rodríguez considera «lamentable» que la comarca quedi bloquejada, no només per als treballadors, sinó també per les persones que ja tenien programades visites mèdiques a l’Hospital Comarcal de Campdevànol, i que les han hagut d’alterar.
Oriol Lázaro és alcalde de Campdevànol, i reconeix que durant els mesos previs ha hagut de participar en nombroses reunions amb diferents sectors per avançar-se als inconvenients que comportarà el tancament de carreteres. S’ha convingut que l’Hospital tindrà el mateix funcionament que un dia festiu, i només acollirà urgències. Pel que fa a l’afectació de la prova, considera que «a curt termini pot donar-nos una mica de retorn pels aficionats que ens visitaran, sigui per veure la cursa o per aquells que voldran reproduir l’etapa en el futur». Al poble, a més, hi haurà un esprint especial. Però no creu que a llarg termini Campdevànol es converteixi en un punt de «turisme ciclista». Sí que valora positivament alguns aspectes com ara que s’hagin reparat trams de carreteres de la comarca que feia temps que estaven en mal estat, asfaltant-los o pintant-los, a banda de la participació de nombrosos voluntaris que segons Lázaro «constaten que sempre hem estat referència com a país organitzador».
L'impacte en l'hostaleria
L’impacte del Tour en l’hostaleria no es preveu gaire afalagador. L’Hotel la Trobada de Ripoll és un establiment on habitualment s’hostatgen equips ciclistes quan tenen finals d’etapa a la comarca. En aquest cas, el seu propietari Jaume Farrés, comenta que tant la sortida a Granollers com l’arribada a Font Romeu «queden lluny de Ripoll i, per tant, no ens han reservat habitacions». No ho han fet els equips ciclistes, però tampoc de periodistes o Mossos que segueixin la cursa. En aquest aspecte afirma que més aviat la prova suposarà «una afectació en la mobilitat per la gent que ja té reserva» i, en conseqüència, hi veu més desavantatges que no pas a la inversa.
Una de les empreses de transports que opera al Ripollès, Nacex, també ha vist alterada la seva rutina. Carles Torres n’és responsable i assenyala que ja han informat la central de Madrid que durant set hores no podran operar amb normalitat. El trasllat de les proves de sang de l’Hospital o del CAP de Ripoll cap a Girona les faran abans de les deu del matí. Durant la resta del dia «ni tan sols sabem si ens podrem moure pels carrers de Ripoll». Pel que fa a les autoescoles, la incidència serà similar. Jaume Taboada, de l’Autoescola Taboada, diu que s’han pres la jornada de dilluns com a «festiva pel que fa a les pràctiques», desconvocant les hores que ja tenien concertades.
Els horaris de pas
Població
Zona de recollida nº2 14.24h
Zona avituallament nº2 14.24h
Ripoll 14.27h
Campdevànol (entrada) 14.34h
Campdevànol 14.36h
Colònia Molinou 14.37h
Colònia Pernau 14.37h
Colònia Herand 14.38h
Ribes de Freser 14.47h
Planoles 14.57h
Planès 14.58h
Espinosa 15.02h
Fornells de la Muntanya 15.07h
Toses 15.14h
Collada de Toses 15.23h
Zona Recollida nº3 15.23h
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