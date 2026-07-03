Mundial 2026
Portugal deixa Croàcia fora del Mundial en un polèmic partit i jugarà contra Espanya
El col·legiat va anul·lar tres gols als croats per fora de joc; l’últim va ser en el minut 103. Els lusitans seran el rival d’Espanya a vuitens, tot i que continuen sense convèncer i es van salvar per un recital de parades de Diogo Costa
Toni Munar
Hi ha pocs finals més èpics i cruels –per a Croàcia– en la història del futbol com el que ens va deixar el Portugal-Croàcia dels setzens de final del Mundial. Els portuguesos van remuntar el primer gol balcànic per acabar guanyant el partit en el descompte amb un cop de cap de Gonçalo Ramos (2-1). Però el més esquinçador va ser el gol anul·lat en el minut 103, l’última jugada del partit, a Gvardiol per un fora de joc en el qual va haver d’intervenir la tecnologia.
Perisic va posar una centrada a la desesperada en l’última jugada del partit i, després d’un mal rebuig de Renato Veiga, la pilota li va caure a Pasalic dins de l’àrea, que va assistir Gvardiol perquè marqués a porta buida. El problema va ser que Matanovic va tocar la pilota de manera molt lleugera abans que la toqués el central del Vila-real i deixava en fora de joc el seu company. El toc va ser tan lleu que va haver d’intervenir un xip que tenen integrats les pilotes d’aquesta Copa del Món. Un final èpic que deixa Portugal com el següent rival d’Espanya en els vuitens de final.
La primera part va estar marcada pel domini territorial de Portugal, tot i que amb molt poca profunditat. Els lusitans van monopolitzar la possessió i van moure la pilota amb paciència, però van ser incapaços de traduir aquest control en ocasions clares. Tot va canviar després del descans. Croàcia va fer un pas endavant i va despullar totes les carències del centre del camp portuguès. Ni Vitinha ni Bruno Fernandes van aconseguir frenar el vendaval balcànic.
El premi va arribar poc després. Stanisic va aparèixer completament sol per la banda dreta, aprofitant la passivitat defensiva de Nuno Mendes, i va posar un centre al segon pal on Perisic va controlar amb qualitat abans de superar Diogo Costa. El gol va fer justícia al que s’estava veient sobre la gespa i va deixar molt tocada una Portugal incapaç de reaccionar.
Els lusitans fins i tot van poder rebre un cop gairebé definitiu. Vlasic va arribar a marcar el segon, tot i que el gol va ser anul·lat per un ajustadíssim fora de joc. Poc després, Diogo Costa va aparèixer amb una intervenció de moltíssim mèrit per mantenir amb vida la seva selecció quan Croàcia ja feia olor de la sentència.
Amb el partit completament fora de control, Roberto Martínez va agitar la banqueta amb un quàdruple canvi buscant una reacció immediata. I el primer a respondre va ser Cristiano Ronaldo. Quan semblava que el capità seria substituït, va protagonitzar una acció d’enorme qualitat, va controlar de forma magistral dins de l’àrea i va definir amb precisió. No obstant, el VAR va anul·lar el gol per un fora de joc mil·limètric.
Cristiano no va tardar a trobar la seva recompensa. Una agafada de Vlasic sobre Gabri Veiga dins de l’àrea va acabar sent assenyalat com a penal després de la revisió del VAR i el davanter de l’Al-Nassr va assumir la responsabilitat des dels 11 metres. No va fallar. Va transformar el llançament amb autoritat, va firmar l’empat i va celebrar el gol amb una ràbia que reflectia tot el que hi havia en joc. A més, va aconseguir un registre inèdit en la seva carrera al marcar per primera vegada en una eliminatòria d’un Mundial.
El recital de Diogo Costa salva Portugal
Lluny d’enfonsar-se, Croàcia va tornar a llançar-se a l’atac. Va ser llavors quan va emergir la figura del gran protagonista silenciós de la nit. Diogo Costa va sostenir Portugal amb una col·lecció d’intervencions espectaculars negant una vegada i una altra el gol als balcànics.
Ja en el temps afegit va arribar el desenllaç. Rafael Leão va trobar espai per la banda esquerra i va posar un centre perfecte per a Gonçalo Ramos, que va connectar un potent cop de cap impossible per a Livakovic. El davanter va certificar la remuntada i va desencadenar la bogeria de la banqueta portuguesa, que va celebrar un triomf tan sofert com valuós.
Tot i que el partit encara hauria de viure un altre moment èpic, ja que el VAR va anul·lar un gol a Gvardiol en el minut 103. Un gol que va haver d’entrar un microxip intern de les pilotes per decidir si era o no fora de joc. Un desenllaç cruel que deixa Croàcia fora i acomiada Modric de les Copes del Món. Portugal s’enfrontarà a Espanya a vuitens i haurà de millorar molt si vol eliminar l’equip de Luis de la Fuente.
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això
- L'explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
- Dos ferits, un de greu, en esfondrar-se una terrassa a la Bisbal d’Empordà
- El primer vol de Girona a Palma de Mallorca surt amb un 59% de les places ocupades
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona