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Bàsquet Base

Aina Cargol es consolida a la selecció espanyola i jugarà el seu tercer Eurobasket després d'un any als Estats Units

La base garrotxina, per quart estiu seguit, anirà convocada amb Espanya, ara amb l'equip U20

L'altre gran notícia del bàsquet gironí és la convocatòria de Sergi Juher, de Bàsquet Girona, amb la preselecció espanyola U18 per a l'Eurobasket a Itàlia.

Aina Cargol, llesta per jugar l'Eurobasket U20 amb la selecció espanyola

Aina Cargol, llesta per jugar l'Eurobasket U20 amb la selecció espanyola / Federación Española de Baloncesto

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Andreu Coll

Girona

A l'estiu, el bàsquet de formació a casa no s'atura. I és per això que a la llarga es cullen fruits. La garrotxina Aina Cargol tornarà a competir amb la selecció espanyola, aquesta vegada a l'Eurobasket U20F, que comença aquest cap de setmana a Alytus i Klaipeda. De fet, aquesta serà la quarta participació de la gironina en un torneig amb la selecció espanyola; un mundial amb l'U17 i tres Europeus; U16, U18 i ara l'U20. La presència de Cargol no ha estat ni molt menys testimonial; prop dels 20 minuts en totes les cites, i amb aportacions que s'acosten als sis punts i les dues assistències per partit.

Aquesta vegada, però, hi arribarà en un context competitiu molt diferent respecte a les altres tres. Aquesta última temporada ha estat la primera que ha competit lluny de casa. Ha jugat als Estats Units, als San Francisco Dons, equip que competeix a la primera divisió universitària. Allà també ha comptat amb un protagonisme destacat, ha disputat 34 partits amb una mitja de 31,6 minuts, 9,4 punts, 3,5 rebots i 4,7 assistències. Malgrat això, però, el xoc cultural entre estils de joc no li preocupa en excés, "Sempre que entres en un equip nou és un xoc independentment d’on sigui". A més, la transcendència al joc també variarà molt: "Allà tenia un rol important, amb molts minuts i amb pilotes per mi, aquí a la selecció no tant, però sempre es pot aportar d’alguna manera". Després de tenir minuts durant dues temporades amb l'Spar Girona, abans de fer el salt als EUA, l'olotina continua trencant barreres en el seu creixement com a jugadora.

Sergi Juher també té premi

La projecció meteòrica d'Aina Cargol no és l'única bona notícia de l'estiu per al bàsquet gironí. Sergi Juher, jugador de l'U18 de Bàsquet Girona, també ha tingut premi. En el seu cas, ha estat convocat per a la preselecció U18M, que s'està preparant per a l'Eurobasket que es disputarà a Trentino, Itàlia, del 25 de juliol al 2 d'agost. El cap de setmana que ve, a Salamanca, es coneixeran els primers jugadors tallats, durant els primers amistosos de preparació. Juher reconeix que ser entre els 12 seleccionats "serà difícil, tot i que estic donant el 100%".

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Sergi Juher en una acció durant aquesta temporada amb l'equip U18

Sergi Juher en una acció durant aquesta temporada amb l'equip U18 / Sergi Geronés - Bàsquet Girona

La convocatòria de Sergi Juher és la primera de la història de Bàsquet Girona, i es veu com una conseqüència de la gran temporada tant individual com col·lectiva, on ha estat dels més destacats del seu equip que ha arribat per primera vegada a la història del club a campionats d'Espanya U18. A més, també ha tingut un protagonisme destacat amb l'equip U22, que competia a la nova categoria impulsada per l'ACB. Allà ha disputat fins a 25 partits, fent una mitjana de més de 4 punts en 12 minuts per partit. Després d'una temporada carregadíssima de partits, on n'ha disputat fins a 58 partits, la convocatòria amb la preselecció espanyola és el pastís final que espera completar-lo amb la cirereta. Juher destaca la tasca de l'staff per compaginar la càrrega de U18 I U22 amb el segon de batxillerat, "amb en Dani (Dorca) hem controlat molt bé les càrregues, estic molt agraït a tot l'Staff".

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