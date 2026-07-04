Ayuso, que avui aspira al groc, vaticina una crono molt ràpida
L’únic ciclista barceloní del Tour i opció espanyola en la general explica que els equips volaran per l’Eixample i el líder de cada equip arribarà en solitari a la meta de Montjuïc.
Sergi López-Egea
Juan Ayuso somia amb els ulls oberts. Per ell, un bon Tour seria acabar entre els cinc primers. El top cinc que es presenta més car que una consumició als bars que hi ha pròxims a la Sagrada Família. Però ell ho sap i amb aquesta idea parteix avui en una contrarellotge per equips que inaugura el Tour i que serà seguida per milers de persones entre els carrers de la capital catalana.
Va voler el destí portar el conjunt Lidl-Trek a un hotel molt pròxim al Circuit de Catalunya. Allà dorm a prop de Mathieu van der Poel i els seus, un equip que fins i tot porta perruqueria a bord, que els cabells provoquen molta calor quan es roda a tota màquina.
Ayuso, com la majoria dels corredors, estrena bici en aquest Tour. I com que el petit i selecte grup de les grans estrelles, no descarta dormir de groc dissabte a la nit. De números en té. Però no serà fàcil. De fet, l’última vegada que va circular per Montjuïc no li van anar gaire bé les coses. Va passar l’any passat i va perdre la Volta davant Primoz Roglic, absent del Tour. "Va ser un mal dia, però no ha de passar una altra vegada".
Té el tremend honor de ser el barceloní del Tour, perquè va néixer a la capital catalana fa 23 anys ja que aquí estava treballant el seu pare, d’origen val·lisoletà, tot i que el ciclista es considera alacantí. El carinyo als colors de cert equip de futbol que porta el nom de la ciutat és el que més l’uneix a Barcelona; sense més ni més.
Ayuso corre tranquil. "Té 23 anys i de vegades se’l pressiona com si fos un veterà", diuen al seu equip. És la millor i única opció espanyola a destacar en aquest Tour i el ciclista que ha preparat amb cura una contrarellotge per equips especial, que no és una qualsevol, que estrena modalitat de puntuació en la ronda francesa i que marcarà ja els primers segons d’or entre les estrelles de la carrera. "Hi haurà més diferències en la segona etapa". La pujada a Montjuïc s’afrontarà tres vegades i castiga molt les cames.
Entrenament al Circuit
Ayuso se’n va anar amb els seus al Circuit de Catalunya que van buidar de cotxes i motos. Sense tràfic rodat, amb pujades interessants, el recinte automobilístic era idoni per preparar la contrarellotge. Tots en fila índia i a practicar els relleus que són molt importants en la modalitat que afronten els vuit corredors de l’equip per igual.
"Serà rapidíssima. En alguns trams volarem per Barcelona", màquines voladores humanes que aniran perfectament alineades des del Fòrum, passant pel districte de Sant Martí per buscar des d’allà el camí cap a l’Eixample i Montjuïc. "Nosaltres anirem tots junts i fins a Montjuïc no hi haurà espai per a sorpreses". Tots muntaran les bicicletes de contrarellotge que són molt aerodinàmiques, però més pesades que les que s’utilitzen habitualment en les etapes de ruta. Ayuso ho té clar, de la mateixa manera que oponents d’enorme qualitat com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel i Paul Seixas. Els líders hauran d’actuar en els 800 metres finals al 7% que condueixen fins a l’estadi Lluís Companys. No val amagar-se perquè no és com abans.
El 2023, al Tour se li va acudir provar un nou mètode a l’hora de prendre els temps en les contrarellotges per equips, a què la Unió Ciclista Internacional (UCI) no s’hi va oposar. Fins aleshores en etapes com la que estrena el Tour a Barcelona els ciclistes de l’equip anaven tots junts i el que marcava el temps tant per guanyar l’etapa com per puntuar en la general era el cinquè del grup.
Així que estrelles com Ayuso o Pogacar es protegien entre els seus companys i permetien que un dels seus gregaris fos el primer a travessar la meta i si era l’etapa inaugural, que obtingués el premi de vestir-se de groc. Doncs ara no serà així. Ayuso ho té clar. Ara aquest tipus d’etapes han deixat de ser avorrides, tot i que els més conservadors, hi ha gustos per a tothom, s’hi oposen perquè consideren que trenca la dinàmica de les contrarellotges per equips i que en el fons és una cita individual encoberta.
A Barcelona arrencarà Ayuso i ho farà en companyia del seu company danès Mattias Skjelmose, el número dos del Lidl Trek, amb mànager català i exvelocista de categoria, Àngel Edo. "Allà seran les cames les que determinaran qui està més fort dels dos, perquè som un equip". Ayuso, amb o sense Skjelmose, creuarà la meta com si fos un contrarellotgista individual i igual faran Pogacar (amb o sense el mexicà Isaac del Toro), Remco Evenepoel (amb o sense l’alemany Florian Lipowitz), Jonas Vingegaard o Paul Seixas. Aquesta és la diferència. "Per a nosaltres, amb bicis de contrarellotge, les pujades de Montjuïc no han de plantejar-nos gaire problema", afegeix Ayuso, que passarà a gairebé 40 per hora per rampes que s’entravessen a tots els cicloturistes. A les 17.05 hores comença la festa amb l’actuació en primer lloc del conjunt navarrès del Caja Rural, que torna al Tour 40 anys després de la seva última participació.
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