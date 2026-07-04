Cristiano té comptes pendents amb Espanya
Els lusitans mai han vençut els espanyols en un Mundial, però els van doblegar a la final de l’última Nations League en els penals a Alemanya. Ronaldo només ha guanyat dos dels deu partits que ha jugat amb Portugal contra Espanya i ha sumat quatre gols en aquests partits.
Fermín de la Calle
Portugal i Espanya s’enfrontaran el pròxim dilluns 6 a les 21.00 hores a Dallas en els vuitens de final del Mundial, per alimentar així una rivalitat que ha generat una saga en aquest segle XXI en les més altes instàncies del futbol mundial i europeu. Un derbi ibèric que s’ha resolt amb fogonades com aquell gol de Villa que va obrir el camí del títol Mundial d’Espanya a Sud-àfrica. O el penal de Cesc, que va tancar el cicle de la millor Espanya de la història. A Sotxi un xut amb la dreta de Cristiano va igualar a tres, per convertir aquell partit en un clàssic instantani. Un gol de Morata a Braga va tornar Espanya al camí dels títols en la Nations League. I fa tot just un any els portuguesos es van mostrar infal·libles a Alemanya des del punt de penal. Dilluns aquesta rivalitat viurà a Dallas el sisè episodi de la saga recent.
No guanyen en els Mundials
Així que Cristiano buscarà eliminar per primera vegada Espanya. I si atenem a l’últim enfrontament, la final de la Lliga de Nacions a Stuttgart, són els de Luis de la Fuente els qui arriben amb ànim de revenja i un compte pendent amb els de Roberto Martínez. S’hi suma a més una dada interessant que recorda que aquest derbi ibèric, dels cinc grans precedents recents, tres no es van resoldre durant el temps reglamentari. Ni la semifinal de l’Eurocopa del 2012 (penaltis), ni l’empat en el Mundial del 2018, ni la final de la Nations League del 2025 (penaltis). Tot això confirma la igualtat en aquest enfrontament que viu el seu moment d’esplendor amb Cristiano sobre la gespa.
El davanter deixava clar el respecte que els lusitans tenen pels espanyols en concloure el seu intens partit contra Croàcia. "Espanya és una candidata a guanyar el Mundial i estic convençut que serà un duel molt disputat perquè ens coneixem bé. Ens hem creuat diverses vegades en els últims temps i estic segur que serà un gran partit". El seleccionador portuguès, l’espanyol Roberto Martínez, va advertir: "Coneixem molt bé Espanya i ells a nosaltres. En un Mundial és molt diferent jugar contra un rival europeu al qual coneixes que enfrontar-te al d’un altre continent. Respectem molt la qualitat d’Espanya i crec que serà un partit fantàstic. Serà un duel entre dos equips que volen la pilota i sortiran ràpid per crear ocasions. Serà un gran partit", va reiterar Martínez.
Cristiano, que podria jugar el seu últim partit si cau eliminat, jugarà el seu onzè clàssic ibèric contra Espanya. El seu balanç en els deu anteriors és de dues victòries, empatant-ne cinc i perdent-ne tres, en els quals el de Madeira ha marcat quatre gols.
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