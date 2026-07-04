Descobrir l’univers groc
El Fan Park de l’Arc de Triomf, obert fins demà, permet capbussar-se de manera gratuïta entre experiències immersives, activitats ciclistes i zones ombrívoles per combatre la calor abans de l’inici del Grand Départ. Aficionats al ciclisme i curiosos disfruten de l’experiència.
EDU GIL
Sota un sol de justícia, famílies, aficionats i turistes recorrien ahir el denominat Fan Park instal·lat al costat de l’Arc de Triomf, un recinte gratuït amb capacitat per a unes 3.000 persones que es mantindrà obert demà i que acosta l’univers de la ronda francesa a curiosos i seguidors del ciclisme.
El recorregut arrenca al costat del parc de la Ciutadella, on un punt d’informació rep els visitants amb bosses commemoratives del Tour, el trofeu que aixecarà el vencedor i un primer contacte amb les activitats repartides per tot el recinte. A partir d’allà, l’ambient l’ocupen la música, les pantalles gegants, els jocs, les zones de patrocinadors i desenes de persones que aprofiten l’espera abans del Grand Départ per submergir-se en l’univers de la ronda francesa.
La proposta que més expectació desperta és l’experiència de realitat virtual. Amb unes ulleres immersives, els participants baixen amb bicicleta de muntanya per la Molina mentre el cos acompanya cada corba del descens. "Està molt ben organitzat perquè no hi ha cua. Al principi fa una mica de vertigen, però val molt la pena", comenta un dels assistents després de treure’s les ulleres.
Una sorpresa de Colòmbia
"És com si ho estigués vivint de veritat", afegeix un altre visitant, sorprès per la sensació de velocitat. Els voluntaris confirmen l’èxit de l’activitat. "Algú s’ha marejat una mica i fins i tot ha preferit parar abans d’acabar, però en general està agradant moltíssim". El més entusiasmat era un nen de 8 anys que baixava de la plataforma amb un somriure enorme. "¡És una passada! Ara vull baixar una muntanya així", va exclamar.
El Fan Park també deixa espai per a les sorpreses. Molts dels turistes que passegen pel recinte ni tan sols sabien que el Tour arrencava a Barcelona. És el cas de la família Pardo Sierra Fernández, arribada des de Colòmbia, que va descobrir l’ambient ciclista a l’aterrar a Barcelona. "Venim de Colòmbia i això és fantàstic. Ha sigut una agradable sorpresa i ara fins i tot hem canviat el viatge per intentar veure l’arribada a París", expliquen, il·lusionats per poder seguir de prop una carrera en què cada any destaquen diversos ciclistes colombians.
Entre els qui recorren el recinte també hi ha marge per als suggeriments. La família Blanzaco Poncelas, de Barcelona, també recorre el recinte amb els seus fills. La mare admet que la proposta l’ha sorprès. "No m’esperava que estigués tan dinamitzat; pensava que seria més senzill. Potser falten algunes activitats més per als nens, tot i que els circuits estan molt bé. És una bona idea perquè així molta gent descobreix què és el Tour", valora.
Però no tot són rialles al Fan Park. Josep Castanyé, que acaba d’acabar una ruta per Montjuïc amb la seva bici, es troba amb l’obligació de deixar-la a l’aparcament habilitat per poder accedir al recinte. S’hi nega. "És indignant que no ens deixin entrar amb la bici de la mà. En aquell moment també som vianants", protesta. Lamenta marxar sense poder comprar el marxandatge oficial del Tour i considera que la mesura perjudica precisament els qui hi arriben pedalant.
La calor també marca la jornada. A mesura que avança el migdia, molts busquen refugi a les zones d’ombra, els punts d’hidratació o l’espai chill, on un escenari acull diferents activitats mentre les pantalles permeten seguir el recorregut del Tour. Just al costat, els més petits troben el seu propi espai, amb un circuit per iniciar-se sobre la bici i una zona on poden dibuixar i acolorir bicicletes mentre les seves famílies descansen.
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