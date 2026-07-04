Egipte prolonga el seu somni i passa a vuitens en els penals
La selecció de Salah supera una eliminatòria mundialista per primera vegada en la seva història i fa fora una Austràlia desafortunada.
Raúl Paniagua
No era precisament l’encreuament més atractiu dels setzens de final, però Austràlia i Egipte van anar més enllà de les previsions poc encoratjadores i van protagonitzar a Dallas un torcebraç infame, indigne d’una eliminatòria de Mundial. Només va quedar l’emoció de la tanda de penals, en la qual van tenir més tort els faraons. La selecció d’Egipte passa als vuitens després de superar una eliminatòria mundialista per primera vegada en la seva història.
Hossam Abdelmaguid, el central de 25 anys del Zamalek de la Lliga egípcia, va ser l’encarregat de segellar el pas africà al transformar el quart penal. Abans en va fallar dos Austràlia: Souttar, primer, i Herrington, el nano de 18 anys. Ryan, el porter del Llevant que va entrar al minut 119, no en va parar cap. La Confederació Asiàtica, de la qual forma part Austràlia, es queda sense representants després de l’adeu de Corea, l’Uzbekistan, Qatar, l’Iran, l’Iraq i l’Aràbia. Egipte segueix els passos del Marroc com a segon africà.
El xoc va començar una primera ocasió al minut 4: un míssil de Volpato que es va escapar per alt. Ashour va avançar els faraons de cap a centrada de Hafez (m. 13). El gol del jugador de l’Al-Ahly va ser l’únic destacat d’un primer temps ensopit. Ni tan sols Salah, a qui van tenir amb cotó fluix tota la setmana per unes molèsties als ísquios, oferia esclats de la seva enorme qualitat. Tot era trist i lineal.
Canvi de porter
Marmoush va poder liquidar el xoc al segon 10 de la segona part, però el punta del City va fallar una ocasió claríssima. Austràlia va empatar amb un cop de cap en pròpia porteria de Hany, que va sobresortir en la lluita de despropòsits i va sumar el seu segon autogol del campionat (m. 55).
El guió conduïa a la pròrroga però Beach, el porter australià, va haver de corroborar-la amb una gran parada en un cop de cap de Rabia (m. 93). El temps extra es va acabar sense ensurts. El conjunt africà hi va anar més fort i, fins i tot, va entrar el blaugrana Abdelkarim. La muralla oceànica, però, no va cedir i es va arribar als penals. Ryan, l’aposta de Popovic per a la tanda, no en va parar ni un i Egipte va prolongar el seu somni.
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