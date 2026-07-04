El GEiEG inaugura la nova pista d’atletisme de Palau-sacosta acollint el 106è campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme
L’acte institucional ha reunit representants de la Generalitat, la Diputació, l’Ajuntament i la Federació Catalana d’Atletisme
Ha estat el primer campionat absolut a Girona des de 2001
L’activitat principal ha consistit en una volta a la pista amb una torxa relleu que ha repassat els 125 anys d’atletisme gironí
Gerard Ullastre
El GEiEG ha inaugurat aquest matí la nova pista d’atletisme del complex esportiu Palau-sacosta acollint el 106è Campionat de Catalunya Absolut d’Atletisme, un esdeveniment que ha tornat a Girona 25 anys després de l’última edició celebrada al municipi. Sota un sol de justícia, famílies, esportistes organitzadors i aficionats que es refugiaven a l'ombra de paraigües han seguit les proves. Una gran cita esportiva ha comptat amb un ambient de luxe que no s’ha volgut perdre ni la competició ni la inauguració oficial de la pista. La inauguració ha aplegat un públic entregat amb molts dels seus integrants equipats amb gorra i ventall per protegir-se de la calor.
L’acte inaugural ha estat protagonitzat per diversos representants institucionals com el conseller d’Esports, Berni Álvarez; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el segon tinent d’alcaldia, Joaquim Ayats; la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich, i el president de l’entitat, Francesc Cayuela. Les seves intervencions han posat en valor la col·laboració institucional que ha fet possible el retorn del màxim esdeveniment d’atletisme del panorama català a Girona.
En aquest sentit, Cayuela s’ha mostrat satisfet que aital col·laboració hagi acabat arribant a bon port: «Avui és un dia molt especial i esperat. Per fi tenim una pista d’atletisme de primer nivell a Girona. Vull agrair a les i els esportistes, famílies i tècnics que han mantingut viva la flama de l’atletisme en els darrers anys fins avui. També a les tres administracions, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Ajuntament de Girona, per la col·laboració conjunta per fer d’aquesta nova pista una realitat».
En aquesta mateixa línia, Rosich ha volgut posar Girona al mapa parlant de la possibilitat d’acollir més competicions d’alt nivell: «És un orgull poder competir aquí en aquesta instal·lació. Des d’avui queda demostrat que Girona pot acollir aquestes competicions i voldríem que pogués arribar un Campionat Estatal en un futur».
Per la seva banda, Ayats, ha remarcat la importància de l’entitat per la ciutat: «No s’entendria la història de Girona sense el GEiEG».
Finalment, el conseller d’Esports, Berni Álvarez ha culminat els discursos fent èmfasi en la simbiosi entre les administracions i el GEiEG per fer possible aquest esdeveniment: «Avui és una realitat gràcies als esforços de totes les administracions i el club. Un Campionat de Catalunya absolut és un gran esdeveniment, la suma de tothom fa que les coses passin».
Acabats els discursos inaugurals, ha tingut lloc el moment més emotiu de la jornada: la volta completa a la pista amb una torxa que ha passat de mà en mà entre atletes de diferents generacions del GEiEG. Aquest recorregut ple de simbolisme ha recordat els principals moments dels més de 125 anys d’història de l’atletisme gironí, fent una menció especial a l’atletisme inclusiu i al relleu generacional. En acabar, aficionats, esportistes i familiars han estat aplaudint una bona estona, mostrant el reconeixement a l’entitat, les institucions i els esportistes que han fet possible aquesta fita.
La nova pista homologada que ha acollit diverses competicions aquest matí, disposa de vuit carrils i un novè addicional destinat a l’escalfament. La instal·lació i l’equipament ha representat una inversió de 600.000 euros, i han estat finançats conjuntament entre la Generalitat (50%), l’Ajuntament (25%), i la Diputació (25%). Les noves instal·lacions del GEiEG tornen a posar a Girona a l’epicentre de les competicions atlètiques amb l’objectiu que la seu es consolidi amb nous esdeveniments futurs.
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