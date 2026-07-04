Jódar es condemna a força d’errors i diu adeu a Wimbledon
El jugador espanyol s’acomiada en la tercera ronda en la seva primera aventura a l’All England Club contra el japonès Mochizuki (1-6, 7-6 (5), 6-4 i 6-4).
Albert Briva
Era una trampa camí del partit de vuitens contra Sinner que tothom esperava i Rafa Jódar hi va caure de ple. El japonès Mochizuki arribava ahir a la cita de tercera ronda després de superar la fase prèvia i sense haver-se deixat un sol set a les rondes anteriors i va demostrar el seu gran fer en herba, secundat també pels molts errors que va entregar Jódar fins a acabar cedint (1-6, 7-6 (5), 6-4 i 6-4)
Més de 50 errors no forçats va acabar cometent el tennista de Leganés, que malgrat començar el partit d’una manera aclaparadora, va anar deixant entrar a poc a poc el japonès en el partit fins a veure’s a remolc a partir del tercer set. Una vulnerabilitat absoluta en els serveis i oportunitats constants des de la restada, en un duel que va acabar amb tots dos jugadors fosos pel desgast.
Fins a set torns va acabar deixant escapar Rafa, firmant números massa elevats sobre herba, fins i tot jugant contra un Mochizuki que també va ser molt feble amb el seu servei. Precipitat a la restada a la recerca de cops guanyadors que li tornessin el que cedia una vegada i una altra al servei, el tennista espanyol va acabar morint ofegat pels seus propis errors davant un rival que, animat per Naomi Osaka a la grada, es movia amb la reserva encesa per la pista.
I això que l’inici va ser un guió que no va tenir res a veure amb la resta del partit, amb l’espanyol imposant el seu tennis agressiu i els seus cops per aconseguir apuntar-se la primera mànega en tot just 28 minuts. De la mateixa manera va començar també el segon set, tot i que després de tornar a trencar el servei del jugador japonès, va deixar escapar el seu també i tot va canviar.
Oportunitats perdudes
Els breaks es van anar succeint entre l’un i l’altre i la resolució en el tie-break va deixar clar que Mochizuki tenia molt a dir en el partit. El japonès va igualar l’enfrontament i va recuperar la seva confiança, en contraposició amb un Jódar al qual li va començar a costar veure el guió que havia d’adoptar per guanyar.
Mochizuki es va dedicar a jugar-ho tot dins de pista i es va anar recolzant en les fallades de l’espanyol, que cada vegada que tornava a acostar-se al marcador, deixava escapar de nou la possibilitat de posar-se per davant.
Va passar en el tercer i de la mateixa manera en el quart, on després de resoldre el desavantatge que portava d’inici, va deixar escapar el servei amb una suma d’errors que van ser massa. Tantes opcions va tenir Mochizuki, que al final no va deixar escapar l’última.
S’acaba la primera aventura de Rafa Jódar a l’All England Club. Per a Mochizuki arriba la prova més difícil. Jannik Sinner en els vuitens de final. Un regal que s’ha guanyat a pols.
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