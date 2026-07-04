FUTBOL (MUNDIAL): CANADÀ–MARROC (0-3)
Un doblet d’Ounahi classifica el Marroc per als quarts de final
Els canadencs van dominar el partit, però els va condemnar la seva falta de punteria i la incapacitat per generar ocasions davant de Bono
Fermín de la Calle
Canadà i Marroc van inaugurar els vuitens de final del Mundial amb un partit que va oferir un escenari inesperat. Els nord-americans van sortir al camp amb més intensitat que els nord-africans. El partit es jugava al camp marroquí i prova d’això és que als deu minuts ja acumulaven tres córners. Eustaquio portava la batuta al mig del camp mentre la teranyina dissenyada pel seleccionador canadenc Jesse Marsch aïllava els creadors africans (El Aynaoui, Bouaddi i Ounahi), amb Sugir tancant totes les portes.
Lesió de Saibari
El Canadà trepitjava molt més l’àrea rival, però Bono només va haver de fer una intervenció decisiva davant Jonathan David a la primera part. Les males sensacions dels de Ouahbi es van agreujar quan el davanter marroquí Ismael Saibari, recentment fitxat pel Bayern, es va portar la mà als isquiotibials i va haver de retirar-se lesionat. Ahmed i Buchanan no acabaven de connectar amb David i el domini estèril dels “canucks” no trobava recompensa. Però almenys mantenien molt allunyats de la seva àrea Brahim, Hakimi i companyia. La primera meitat va acabar travada, amb el Marroc augmentant la duresa i l’àrbitre anglès Michael Oliver mostrant un grapat de targetes. No hi havia gols ni ocasions clares. L’empenta canadenca asfixiava el talent africà al descans.
La segona part va començar amb una decisió transcendental d’Oliver. En una jugada aïllada, Ounahi va perdre la pilota i va agafar un rival sense intenció de jugar-la, però l’àrbitre anglès va donar avantatge perquè la possessió continuava sent canadenca i va oblidar amonestar el jugador del Girona. Els canadencs van protestar amb força, però Ounahi va seguir al camp i minuts després avançava el Marroc amb un xut en una falta assajada a la vora de l’àrea. El gol va obligar els nord-americans a arriscar i això va obrir el partit, amb més espais i arribades a les àrees. L’empenta canadenca continuava sense traduir-se en ocasions clares i el seleccionador marroquí reforçava el centre del camp.
Els minuts passaven mentre creixia la tensió i la frustració dels “canucks”. Marsch va treure tot l’arsenal ofensiu de la banqueta, però sense aconseguir generar ocasions clares: una falta desaprofitada a la frontal, un xut llunyà de Buchanan, una pluja de centrades sense rematador...
I aleshores, al minut 81, es va desencadenar una contra en què Brahim va entrar a l’àrea i, en l’últim moment, va retallar per assistir Ounahi, que va clavar un xut imparable a la xarxa i va segellar la classificació del Marroc per als quarts de final, on s’enfrontarà al guanyador del duel entre França i Paraguai. Rahimi va arrodonir la victòria en un altre contraatac que va acabar castigant la inoperància canadenca. Després d’haver classificat nou seleccions per a les eliminatòries, l’Àfrica veia com només Marroc i Egipte seguien endavant. Els nord-africans ja són a quarts i a un pas d’igualar les semifinals d’un Mundial anterior. Els “faraons” s’enfrontaran a l’Argentina, encara sacsejada per l’ensurt davant Cap Verd.
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