El Paraguai busca un altre miracle contra la França de Mbappé
La selecció guaraní aspira a eliminar l’actual subcampiona del món i continuar fent història després de fer fora del torneig Alemanya.
Fermín de la Calle
Al perill que comporta enfrontar-se a una davantera formada per Mbappé, Dembélé, Doué, Olise o Barcola hi afegirà avui el Paraguai la doble alerta que amenaça el seu partit de quarts contra França per calor extrema i una possible tempesta elèctrica. A Filadèlfia s’espera que el termòmetre volti els 40 graus a l’hora del partit (17.00 hora local) i la humitat sigui molt alta.
Cosa que els guaranís podrien fer servir com a aliat en la seva defensa numantina contra la selecció que apareix com a màxima favorita per guanyar aquest Mundial. Davant tot això, Didier Deschamps, ha decidit programar els entrenaments previs al xoc de la seva selecció a la mateixa hora del partit.
El Paraguai, però, tornarà a aixecar una palissada davant la porteria d’Orlando Gill, un dels nous herois que ha generat aquest Mundial. El porter de San Lorenzo de Almagro està sent seguit per molts clubs europeus, el València entre ells.
A Gustavo Alfaro, el seleccionador paraguaià, li agrada utilitzar cites per encoratjar els jugadors. Després d’eliminar Alemanya, ara enfronta el xoc amb França amb la serenitat d’haver superat les expectatives i sense gens de pressió més enllà de la il·lusió de l’humil i compromès poble guaraní.
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