Vingegaard guanya a Montjuïc i es converteix en el primer líder del Tour a Barcelona
Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour 2026
Sergi López-Egea
Els carrers de Barcelona, plens d'aficionats arribats d'arreu del món per viure l'històric inici del Tour de França a la capital catalana, han estat l'escenari de la victòria del Visma a la contrarellotge per equips d'aquest dissabte. El conjunt neerlandès, liderat per Jonas Vingegaard, s'ha imposat en l'etapa inaugural i ha situat el ciclista danès com a primer líder de la cursa.
L'equip neerlandès ha marcat el millor registre en els 19,6 quilòmetres de la contrarellotge col·lectiva. El segon millor temps ha estat per a l'Ineos, encapçalat per l'italià Filippo Ganna, a 8 segons, mentre que l'UAE Team Emirates del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogačar, ha acabat a 12 segons. El Lidl-Trek de l'espanyol Juan Ayuso ha cedit 16 segons respecte al temps guanyador.
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