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Un xip a la pilota deixa Croàcia fora del Mundial

Un xip a la pilota deixa Croàcia fora del Mundial

Un xip a la pilota deixa Croàcia fora del Mundial / EDUARDO LIMA / EFE

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MAX PÉREZ

Barcelona

L’eliminació que va patir Croàcia és una de les més dures en la història dels Mundials. El partit va arribar al temps afegit amb empat (1-1) quan Gonçalo Ramos, de cap, va anotar el segon gol de Portugal. Però els croats encara no havien dit la seva última paraula, una centrada de Perisic va rebotar en un defensor lusità i la pilota va caure a Mario Pasalic. El jugador de l’Atalanta va aconseguir baixar la pilota i assistir Gvardiol, que anotaria el gol de l’empat i portava el duel a la pròrroga.

Tanmateix, el VAR va comunicar a l’àrbitre que hi havia un possible fora de joc. El jugador en posició incorrecta era Pasalic, autor de l’assistència, però els croats argumentaven que era un lusità, Renato Veiga, que va fer la passada en intentar rebutjar la pilota.

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Luka Modric i companyia tenien raó, però desconeixien que Matanovic també havia tocat lleument la pilota abans que li caigués al central portuguès. Per això, la passada de Matanovic a Pasalic era fora de joc. ¿Però com es va poder tenir la certesa que Matanovic havia fregat la pilota? Amb les càmeres va ser impossible detectar-ho. No obstant, la pilota, anomenada Trionda, porta un sensor que detecta quan algú o alguna cosa hi entra en contacte, per molt lleu que sigui aquest toc. De fet, en la retransmissió del partit va aparèixer un gràfic en el qual es mostra el contacte de Matanovic, per la qual cosa reglament en mà i la prova del sensor IMU, el gol està ben anul·lat.

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