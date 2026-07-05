Barcelona estrena el Tour davant 120.000 espectadors
La sortida de la prova transforma la ciutat en una gran festa de carrer, entre emoció ciclista, orgull de ciutat i problemes de mobilitat.
Clàudia Mas
Bicicletes aparcades, turistes, famílies buscant lloc, mòbils en alt i curiosos que no segueixen el ciclisme però que van voler veure-ho de prop. Entre tanques, aplaudiments i carrers tallats, Barcelona va viure ahir l’inici del Tour com una gran celebració col·lectiva. "Això no es tornarà a repetir mai més", resumien alguns assistents.
Trenta-quatre anys després dels Jocs Olímpics de 1992, la ciutat ha tornat a projectar-se al món en una jornada que va reunir unes 120.000 persones al carrer, segons la Guàrdia Urbana. La carrera, retransmesa a més de 190 països, va situar Barcelona en el centre del ciclisme mundial i va atraure seguidors arribats de diferents punts del planeta. Un d’ells va ser Amable Piñero, veneçolà de 68 anys, que va seguir la sortida de l’etapa des del Fòrum.
Va arribar a Barcelona fa uns 15 dies convidat per la seva filla, que li va regalar el viatge pel Dia del Pare perquè pogués veure el Tour en directe. "Ha sigut el millor regal de la meva vida", va explicar. "Sempre em vaig moure al món del ciclisme i el Tour és el màxim". Piñero va ser corredor en la seva joventut, entrenador de categories menors i directiu de l’Associació de Ciclisme de l’estat Lara, a Veneçuela. "Estimo molt l’esport, però el ciclisme és la meva nena bonica". La seva presència a Barcelona té també un component personal. "Amb la tragèdia que vam tenir allà, carreguem el cor encongit. Això serveix per dispersar les penes".
El Fòrum va funcionar com a porta d’entrada a una jornada marcada per les bicicletes, fins i tot fora del recorregut. Com no podia ser de cap altra manera, al costat del recinte hi va haver un aparcament habilitat per a bicis i patinets, utilitzat per molts dels assistents que es van acostar fins al punt de sortida.
La mobilitat, però, va ser una de les queixes del dia. La Marta i el Víctor, arribats des de Lleida, van tenir molts problemes per moure’s per la ciutat perquè bona part de l’entorn va estar tallat. Per a molts, la bicicleta va acabar sent el millor vehicle per acostar-se al Tour.
Llàgrimes a la Casa Batlló
A l’Eixample, davant la Casa Batlló, la Carola esperava sola, enganxada a la tanca del recorregut. Aficionada al ciclisme, havia organitzat el viatge per ser aquests dies a Barcelona i després continuar fins a Girona per pedalar. Era la primera vegada que veia el Tour en directe. "Abans he plorat durant vint minuts quan han començat a passar els primers grups", explicava emocionada.
La Carola també va destacar que, més enllà del valor esportiu de la cursa, l’ambient que es respirava a la ciutat era un dels grans atractius de la jornada. "És molt emocionant veure com es mobilitza la gent, els jocs per als nens i les activitats per a les famílies. Aconsegueixen acostar un esdeveniment tan gran com el Tour a tothom", va concloure.
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