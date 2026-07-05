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El Bàsquet Girona anuncia l’adeu de Derek Needham

El base no renova amb l’entitat gironina i continuarà el seu camí a la Lliga francesa

Needham, en el duel a la pista del Baskonia d’aquest curs.

Needham, en el duel a la pista del Baskonia d’aquest curs. / Lino Gonzalez/EFE

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bàsquet Girona va confirmar l’adeu del base Derek Needham, que ha pres la decisió de continuar la seva trajectòria al Roanne de la Lliga francesa. Needham comptava amb una oferta de renovació de l’entitat gironina, però la va rebutjar.

En 34 partits disputats en la seva única temporada a Fontajau, Needham ha estat un dels factors decisius per al bon paper de l’equip de Moncho Fernández, i presenta una mitjana de 10,1 punts i 2,7 assistències en 21:39 minuts de joc. A més, té un 44,1% d’encert des de la línia de tres, un 40,4% en la de dos i un 97,1% en tirs lliures.

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