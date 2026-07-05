El Bàsquet Girona anuncia l’adeu de Derek Needham
El base no renova amb l’entitat gironina i continuarà el seu camí a la Lliga francesa
El Bàsquet Girona va confirmar l’adeu del base Derek Needham, que ha pres la decisió de continuar la seva trajectòria al Roanne de la Lliga francesa. Needham comptava amb una oferta de renovació de l’entitat gironina, però la va rebutjar.
En 34 partits disputats en la seva única temporada a Fontajau, Needham ha estat un dels factors decisius per al bon paper de l’equip de Moncho Fernández, i presenta una mitjana de 10,1 punts i 2,7 assistències en 21:39 minuts de joc. A més, té un 44,1% d’encert des de la línia de tres, un 40,4% en la de dos i un 97,1% en tirs lliures.
La baixa dels dos principals directors de l’equip gironí (també ha marxat Livingston) obligarà la direcció esportiva a encertar encara més en els fitxatges que vindran.
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