Colòmbia passa amb més ofici que brillantor a vuitens, on l’espera Suïssa
TONI MUNAR
No va ser la Colòmbia brillant que va enlluernar contra Portugal, però sí una selecció capaç de sobreviure quan el partit es va girar. Els de Néstor Lorenzo van patir un inici ple d’entrebancs, van trobar el premi amb un gol de Jhon Arias i van resistir la pobra empenta de Ghana (1-0). Amb això va segellar el pas als vuitens, on l’espera Suïssa.
El partit va començar marcat per les lesions, va continuar amb una Colòmbia dominant que va atacar primer i va acabar amb els cafeters imprecisos. Però la poca qualitat dels ghanesos va deixar una segona part plàcida marcada per les jugades de Quintero i Luis Suárez.
Gol de Jhon Arias
Colòmbia va ser l’única que va aconseguir concretar una ocasió en gol gràcies a una magnífica acció de Luis Suárez, el millor futbolista del partit. El davanter, que va entrar pel lesionat Jhon Córdoba, va guanyar la línia de fons i va fer una centrada tensa al segon pal, on va aparèixer completament sol Jhon Arias per empènyer la pilota a la xarxa i obrir el marcador.
El gol semblava encarrilar el partit per als de Néstor Lorenzo, però la parada d’hidratació va canviar completament el guió. La Colòmbia dinàmica i agosarada que va meravellar contra Portugal va desaparèixer i va donant pas a un equip imprecís, amb errors inusuals que van permetre que Ghana creixés.
No està sent el Mundial de Luis Díaz. El colombià apuntava a ser un nom propi del torneig, però no està complint les expectatives. Va marcar i va assistir contra l’Uzbekistan, però contra Portugal i Ghana va estar molt per sota del nivell que acostuma a mostrar. L’extrem va millorar en la segona part i fins i tot va arribar a fer el 2-0, però el col·legiat el va anul·lar per un clar fora de joc. Al final Ghana es va quedar fora del Mundial per una evident falta d’encert. Van passar nou africanes la fase de grups, però a vuitens només hi ha arribat el Marroc i Egipte.
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