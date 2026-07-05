Derek Needham marxa del Bàsquet Girona
El base, tal com va fer Otis Livingston, rebutja l’oferta de renovació presentada pel club i fa les maletes amb destí a la Lliga francesa
El Bàsquet Girona no podrà comptar amb Derek Needham la pròxima temporada. El base de 35 anys no ha acceptat l’oferta de renovació presentada pel club i ha decidit fitxar pel Roanne, un equip acabat d’ascendir a la Lliga francesa. És la segona baixa sensible dels de Moncho Fernández, que ja va patir l’adéu d’un altre director de joc, com és Otis Livingston, en un cas força semblant. El nord-americà tenia un contracte per ampliar el seu vincle amb l’entitat de Fontajau, però també el va rebutjar i emprendrà un nou camí.
Un dels motius que ha motivat el canvi d’aires de Needham i Livingston és l’econòmic. En complir el segon any a Catalunya, ambdós ja són residents fiscals, amb la qual cosa el Bàsquet Girona està obligat a pagar una quantitat més alta pels seus serveis. Un fet que ha condicionat la negociació i que ha perjudicat el club respecte a les altres propostes que tenien els jugadors al damunt de la taula, que poden exigir un salari més elevat al club que els incorpori, tal com va passar fa un any amb el mateix Bàsquet Girona.
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