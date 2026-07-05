Un doblet d’Ounahi col·loca el Marroc a quarts de final
El jugador del Girona va desencallar un xoc en què el Canadà va dominar sense crear ocasions. El marroquí Saibari es va retirar lesionat als 21 minuts i Brahim va assistir Rahimi en el tercer gol.
Fermín de la Calle
El Marroc i el Canadà van inaugurar els vuitens de final del Mundial amb un partit que va oferir un escenari inesperat. Els nord-americans van sortir al camp amb més intensitat que els nord-africans. El partit es va jugar al camp marroquí i n’és una prova que als deu minuts acumulaven tres córners. Eustaquio portava la batuta al centre mentre la teranyina dissenyada pel seleccionador canadenc Jesse Marsch aïllava els creadors africans (El Aynaoui, Bouaddi i Ounahi) amb Sigur tancant totes les portes.
Trepitjava molta més àrea el Canadà, però Bono només va haver de fer una intervenció decisiva davant Jonathan David en la primera part. Les males sensacions dels d’Ouahbi es van multiplicar quan el punta marroquí Ismael Saibari, recentment fitxat pel Bayern, es va posar la mà als isquis i es va haver de retirar lesionat. Ahmed i Buchanan no acabaven de connectar amb David i el domini estèril dels canucks no tenia premi. Però almenys mantenia molt allunyats de la seva àrea Brahim, Hakimi i companyia. La primera meitat va acabar travada, amb el Marroc elevant l’aspror i l’anglès Michael Oliver mostrant un grapat de targetes. No hi havia gols ni ocasions clares. Les ganes canadenques asfixiaven el talent africà al descans.
Oblit transcendental
La segona part va arrencar amb una decisió d’Oliver transcendent. En una jugada aïllada, Ounahi va perdre la pilota i va agafar un rival sense ànim de jugar l’esfèrica, però l’àrbitre anglès va donar llei de l’avantatge perquè seguia estant en poder canadenc i va oblidar amonestar el mitjapunta del Girona. Els canadencs van protestar iradament, però Ounahi va seguir al camp i minuts després avançava el Marroc amb un xut en una falta assajada al límit de l’àrea.
El gol va obligar els nord-americans a arriscar i això va destarotar el partit, que a l’oferir més espais va facilitar més arribades a les àrees. L’ímpetu dels canadencs continuava sense traduir-se en ocasions i el seleccionador marroquí afegia més ciment a la gespa. Els minuts anaven degotanr mentre s’enfilava la tensió i la frustració dels canucks. Marsch treia tot l’arsenal ofensiu de la banqueta, però no acabava de produir ocasions clares. Una falta a punt de l’àrea, un xut llunyà de Buchanan, una pluja de centres sense rematador...
Quatre xuts, tres gols
I llavors, en el minut 81, es va desencadenar una contra en què Brahim va trepitjar àrea i en l’últim moment va retallar per assistir Ounahi, que va clavar la pilota a la xarxa i va segellar el pas del Marroc als quarts de final. Rahimi coronava el triomf en un altre contraatac perfectament executat que castigava la inoperància dels canadencs davant un rival que va xutar quatre vegades a porteria i va marcar tres gols.
Després de posar nou seleccions en les eliminatòries, l’Àfrica veia com es produïa una tria en setzens. Van passar només el Marroc i Egipte. Els nord-africans ja són a quarts, a un pas de semifinals, com en el Mundial passat. Els faraons s’enfrontaran amb l’Argentina, encara amb l’esglai pel patit davant Cap Verd.
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