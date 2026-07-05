L’Argentina sobreviua l’èpica de Cap Verd
Messi va fer el seu setè gol en el torneig, però no li va acabar d’agradar el rendiment de l’equip, que va patir fins a l’últim sospir de la pròrroga per passar a vuitens. L’‘albiceleste’ s’enfrontarà a Egipte dimarts.
Abel Gilbert
L’Argentina no només es pot destacar pel joc vistós; també té una cultura del sofriment que es va tornar a posar de manifest en l’agònica victòria contra Cap Verd (3-2). Va haver de disputar 120 minuts a l’estadi Miami i va rebre el premi de l’esforç. Dimarts s’enfrontarà a Atlanta contra Egipte. "Va ser un partit duríssim, però aquest equip no es rendeix mai. Quan es diu que no hi ha rival fàcil, això és el que s’ha demostrat", va dir l’entrenador Lionel Scaloni mentre els jugadors es fonien enmig d’abraçades. "Hauria sigut una bogeria perdre", va afegir el tècnic, que és una manera de reconèixer que aquesta por la va tenir al cap o al dels jugadors després que el rival empatés dues vegades. "L’Argentina competeix i competirà fins al final", va destacar.
"L’important ara és descansar, pensar en el que ve i mirar de quedar-se amb les coses positives del partit, que, a banda de passar, crec que n’hi ha", va assenyalar Messi, que va aconseguir el primer gol i es va garantir d’aquesta manera un lloc al podi dels artillers del Mundial. Un golàs, amb la seva firma. El capità va deixar entreveure que també s’acosten dies d’autocrítica. S’han de "corregir les coses que hem fet malament", va apuntar.
Malgrat aquests errors que van venir especialment dels laterals, el campió del 2022 va sortir a la superfície i Messi, una altra vegada, va tenir alguna cosa a veure amb la victòria. El segon heroi va ser Lisandro Martínez. El central del Manchester City va habilitar la Pulga en la primera diana i va convertir el segon gol. "Sabíem que seria un partit molt dur, ja que per alguna cosa aquest equip no havia perdut amb Espanya ni l’Uruguai", va dir Messi sobre Cap Verd.
"Hem fet el més difícil, que era el gol, i hem cregut que a partir d’aquí trobaríem el nostre joc, però ha sigut tot el contrari: hem perdut la pilota, ens hem situat enrere i no hem pogut pressionar bé", va reconèixer l’exblaugrana sobre les dificultats per mantenir el mínim avantatge contra un rival orgullós i admirable, que va aconseguir il·lusionar els 520.000 habitants de l’arxipèlag volcànic de l’Atlàntic.
"Una energia ben bonica"
Les conclusions de Messi s’ajusten al que va passar. "Ells han atacat amb les seves armes. Això és un mata-mata i ningú no et regala res", va insistir Leo, que va reconèixer els conflictes. El 2-2 durant la pròrroga va fer posar la pell de gallina a les grades, plenes d’argentins. Tot i que l’Argentina tenia el Dibu Martínez, el gran artífex de la consagració a Qatar, fins ara aquí han sobrat exemples d’inesperades eliminacions en els penals.
De l’altre costat, Vozinha havia demostrat que també podia ser heroi. Podia passar de tot, i aquesta eventualitat va desconcertar uns minuts el favorit. Era el clar dominador, però no acabava d’imposar-se. Corria el rellotge. Els nervis es van fer evidents. El cap de Romero va portar, no obstant, una relativa tranquil·litat. Faltava molt poc per als penals, i fins que no es va sentir el xiulet final de l’àrbitre, el pitjor dels presagis va ser latent.
A l’acabar el partit va arribar l’alleujament. "Aquest equip no es dona mai per vençut: hi ha una energia ben bonica. Estem preparats per a tot", va dir Lisandro. L’Argentina va patir perquè va trobar un rival decidit a fer història i pels seus propis errors, però la campiona continua viva.
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